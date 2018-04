Llerita Quito manifestó en su página de Facebook personal que la producción de "Tengo algo que decirte" hizo todo un "show" con su caso. La cantante indicó que el programa de Lady Guillén nunca mostró sus pruebas, audios y fotos de la agresión.



La respuesta. Lady Guillén salió en "Tengo algo que decirte" para indicar que el programa nunca armó nada y que todo se dio según lo acordado. La conductora de televisión manifestó que no entendía las palabras que Llerita Quito escribió en su cuenta de Facebook tras el incidente en el programa de Latina.



¿Qué sucedió?



La Llerita Quito se presentó en "Tengo algo que decirte" para contar más detalles de su relación extramatrimonial con el músico Carlos Chamorro.



El problema se produjo porque en el set también se encontraban presentes el esposo engañado Anthony Muñoz y su hermana. El hombre no soportó ver a su esposa sentada al lado del músico con el que le fue infiel.



Al ver que Carlos Chamorro estaba sentando al lado de su aún esposa, Anthony Muñoz decidió retirarse del set bastante furioso. Este gesto hizo que Llerita Quito insistiera en su versión de que Muñoz es agresivo.



La hermana de Anthony Muñoz rompió en llanto y dijo que su hermano sufre mucho por la infidelidad. "Yo he visto como ha sufrido, es humillante lo que ella hace, él es el hombre con el que le fue infiel", explicó la cuñada de Llerita Quito.



La hermana d e Anthony Muñoz no podía calmarse. "Yo he vivido día a día el sufrimiento de mi hermano. Hay que tener dignidad para traer al hombre con que le fue infiel", precisó la cuñada de Llerita Quito.

Lady Guillén