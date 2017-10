Lorena Álvarez, luego de su denuncia por agresión, ha tomado una decisión  que fue celebrada por muchos

Desde hace varios días, la periodista Lorena Álvarez ha estado en el centro de los comentarios por la denuncia por agresión que ella hizo en contra del economista Juan Mendoza. Las muestras de apoyo, así como algunas críticas, fueron comunes en las redes sociales.



Ante esta marejada, Lorena Álvarez ha tomado una decisión: estará desconectada de las plataformas digitales por algunos días. Así lo indicó en su cuenta de Instagram, donde colgó una foto suya despidiéndose con la mano.



"Hasta la vista. Me tomaré unos días", fue lo que escribió Lorena Álvarez. Los demás usuarios de Instagram reaccionaron de diversas formas, viéndose un respaldo apabullante.



El domingo 8 de octubre, Lorena Álvarez se presentó en el programa Punto Final luego de que Mendoza diera una entrevista con Panorama. Con Mónica Delta, la denunciante recordó algunos pasajes de la vida que compartió con el economista y docente.

Como se pudo ver aquel día, Lorena Álvarez no pudo evitar llorar al rememorar lo mencionado. Hay que señalar que en dicho espacio noticioso se escuchó, además, un audio de Juan Mendoza.



“Lorena, por favor, te pido que me contestes. Por favor, te pido que me contestes, por favor. Yo sé que me quieres, por favor, contéstame, por favor. Por favor contesta, por compasión, por favor, ya me muero así. De verdad me muero, por favor. Te lo ruego, por favor, por favor, por favor”, indica Mendoza en el audio que estaba en el poder de Lorena Álvarez.