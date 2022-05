Lorena Álvarez se siente superemocionada, pues este 4 de junio pasará a la fila de las casadas y señaló que su boda tendrá el sello de su novio Álvaro Sarria y el de ella, pues el catering será con hamburguesas, tequeños y humitas.

Lorena, ya no falta nada para tu boda...

Sí, justo estoy en todos los ensayos del baile.

¿Bailarán algún tema en especial?

Así es. Hemos elegido un tema para la familia y otro que es nuestro, que es una sorpresa.

¿Estás nerviosa?

Más que nerviosa, emocionada y preocupada por si el maquillaje aguantará todo lo que lloraré de felicidad.

Seguro que sí...

De verdad que este es un matrimonio, muy a nuestro estilo, nos representa. En mi boda hay tequeños, hamburguesas, humitas. El novio se casa en zapatillas y yo no tendré bouquet. Es más, iré manejando mi carro. Nada de limusinas, caviar o faisán.

Un momento muy íntimo, ¿dónde será la ceremonia?

En casa de unos amigos, ahí será todo. Usaré vestido de novia total. Es un vestido de la diseñadora italiana Nicole Milano que me encantó cuando lo vi, mi tiara la diseñó Roxana Pardo, igual que mis aretes, y mis zapatos los mandé a hacer a Lola.

LA PEDIDA DE MANO

Lorena Álvarez anunció su compromiso con su novio, el director audiovisual Álvaro Sarria, con quien tiene tres años de relación. La periodista compartió imágenes y videos de la pedida, en sus redes sociales.

“Claro que yes! Contigo hasta el infinito. Siempre fuiste tú”, escribió la periodista de Latina en su publicación en la que recibió decenas de comentarios de felicitación de distintos personajes del medio.

Asimismo, Lorena Álvarez compartió el video el preciso momento en el que recibe la propuesta de su novio, hecho que la emocionó a más no poder.

En una entrevista a Trome, Lorena Álvarez reveló que conocía a su novio desde hace más de quince años, pero que recién hace un par de años habían decidido iniciar una relación.

“Me siento muy bendecida y feliz. Mi libro favorito es ‘El amor en los tiempos del cólera’, de Gabriel García Márquez, y hay una frase dentro del libro que dice: ‘el amor se hace más grande y noble en la calamidad’, pero yo creo que nuestro amor se ha hecho más grande y noble en medio de la pandemia ”, indicó la conductora.

Además, también dijo recientemente que ‘el amor siempre es una buena noticia’ y que desea un matrimonio para toda la vida .

“Me siento agradecida con la vida y con Dios por tener amor, salud y trabajo. Me siento plena y llena de ilusión. Creo que estoy en la mejor etapa de mi vida y se que el futuro, junto a Álvaro, me depara cosas hermosas”, precisó.