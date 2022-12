La periodista Lorena Álvarez celebró ayer seis meses de casada y destacó la dedicación de su esposo, Álvaro Sarria, por su familia e incondicional amor hacia ella , pues desde que fue operada él la lleva de madrugada al canal para que conduzca el noticiero matutino de Latina y también se encarga de recoger a sus hijos del colegio.

“Ayer cumplimos seis meses de casados, estamos juntos tres años y medio. Nos casamos el mismo día que cumplimos tres años de relación y ha sido hermoso porque incluso nos tocó enfrentar mi histerectomía. No puedo manejar aún debido a la operación y él se levanta en la madrugada para llevarme al canal para que conduzca el noticiero, luego lleva a los chicos al colegio, los recoge. Es conmovedor ver el amor y su compromiso con nuestra familia”, dijo.

Qué bello Lorena, es tu compañero de vida, ¿y se van a animar a hacer algún viaje por fin de año?

No, ya con la ‘luna de miel’ cerramos los viajes del año. Pasaremos Navidad en familia y Año nuevo, no sabemos la verdad, pero en Navidad prepararé el pavo con mi receta especial.

Tienes tu secretito para preparar el pavo

No, solo que la fui haciendo conforme mezclaba algunos ingredientes y algunas personas me han comentado, en mis redes sociales, que la han preparado y les ha salido rico.

En las redes celebran los tiktoks que haces

Un poco de humor no le viene mal a nadie y yo me divierto mucho al compartir estos tiktoks.

MOLESTA POR FAKE NEWS

Por otro lado, Lorena, semanas atrás manifestó su molestia al difundirse un ‘fakenews’ que anunciaba había fallecido a raíz de la operación a la que se sometió. La periodista apareció en sus redes sociales para denunciar este hecho y se mostró indignada con este tipo de información que asusta a gente querida, esto luego que revelar que le sacaron el útero.

“Les pido ayuda para denunciar a esta página, pero los fakenews y la crueldad de algunos terminan asustando a gente querida . Gracias a Dios no he sido diagnosticada con cáncer, pero poner publicaciones así es una ofensa para todos los que luchan contra la enfermedad... No muchos sabían que me iba a operar, estaba programado, pero lo había mantenido con cierta reserva. Les cuento un poco en corto, me han hecho una histerectomía, me han sacado el útero, nadie planea a los 38 años que le saquen el útero, pero es lo que me toco”, dijo Lorena

MÁS INFORMACIÓN: