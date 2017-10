Lorena Alvarez: Daniel Urresti da con palo a sujeto que insulta a periodista de la peor forma [VIDEO]

Desde que denunció a su expareja, la periodista Lorena Alvarez recibe múltiples muestras de apoyo, pero también insultos que afectan su integridad. Uno de los peores calificativos contra la conductora de 90 Noche es el de "calzón inquieto".



El insulto fue escrito por el usuario de Twitter, Elvis Occ. Al respecto, el exministroDaniel Urrestiutilizó su cuenta de Twitter para expresar su indignación contra este sujeto. "Cuando crees que conoces a los más imbéciles del Twitter, aparece este sujeto y te demuestra que siempre se puede caer más bajo" escribió el militar en la mencionada red social.



Elvis Occ no sólo generó la indignación de Daniel Urresti, cientos de usuarios piden denunciar la cuenta de este usuario en Twitter. El sujeto incluso bromea sobre el tema y afirma que puede tener una "chance" con Lorena Alvarez.



A pesar de las críticas, Elvis Occ sigue insultando a Lorena Alvarez en Twitter. "Nunca camufle nada. Soy frontal en todo y mis seguidores lo saben. Dicho esto, tampoco soy un experto en pasiones humanas", escribe el sujeto en Twitter.

Cuando crees q conoces a los más imbéciles del tuiter, aparece este sujeto y te demuestra q siempre se puede caer más bajo! pic.twitter.com/R6oQdLgZe8 — Daniel Urresti (@DanielUrresti1) 9 de octubre de 2017

Hace una semana, Lorena Alvarez presentó una denuncia contra su ex pareja, el economista Juan Mendoza. En el documento se lee que Mendoza escupió e intentó ahorcar a la periodista. "Te podría matar, pero no te voy a matar porque te quiero", le decía el economista mientras la agredía.



Juan Mendoza dio su descargo en Panorama y negó cualquier tipo de agresión contra Lorena Alvarez. Además, el economista acusó a la periodista de serle infiel con el periodista Carlos Paredes, según Mendoza esto habría causado la ruptura de la relación.



Por su parte, Lorena Alvarez se presentó en Punto Final para desmentir la versión del economista. La periodista mostró audios donde se escucha a Juan Mendoza pedirle disculpas entre lágrimas. Además, Alvarez contó que tras su denuncia, la exesposa de Mendoza se contactó con ella para revelar el infierno que vivió junto al economista.



El aludido en medio de esta denuncia, Carlos Paredes llamó a Panorama para dejar en claro que no tenía ninguna relación fuera de su matrimonio con Lorena Alvarez y que iba a denunciar a Juan Mendoza por difamación. Mira loa videos aquí.

Exesposa de Juan Mendoza, pareja de Lorena Alvarez