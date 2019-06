Lorena Alvarez se desmayó tras escuchar sentencia contra Juan Mendoza por difamación agravada

La justicia dio su fallo. Después de dos años, el 16 Juzgado Penal de Lima sentenció a un año de prisión al economista Juan Mendoza Pérez, expareja de Lorena Alvarez, por difamación agravada contra la periodista de Latina.

A través de Twitter, la conductora de 90 Mediodía contó que este lunes 10 de junio se realizó la audiencia donde se leyó el fallo del Juzgado. Tras escuchar la noticia, Lorena Alvarez sufrió un desmayo y tuvo que ser llevada a una clínica local.

"Lo condenaron, por fin condenaron. No me importa que sea un año por difamación agravada ni los 15 mil soles. Es culpable. Después de casi dos años la justicia me da la razón. Es culpable de decir que mi denuncia por violencia fue parte de un complot político. No lo fue", escribió en Twitter.

Lorena Alvarez contó que, producto del estrés que vivió este lunes 10 de junio, es que sufrió el colapso. La periodista manifestó que tras lo vivido con Juan Mendoza, sufría de estres post traumático y transtorno de ansiedad.

"Estoy medicada hace meses. Me chocó la lectura. A pesar que estoy en la clínica, no me siento una víctima. Soy la heroína de mi historia. Me rescaté sola. A todas las mujeres, no se rindan. No dejen que este sistema machista gane la batalla. Duele pero cada sentencia judicial favorable ayuda a la próxima", continuó escribiendo Lorena Alvarez en su red social.

Por otro lado, la comunicadora manifestó que continuará con el proceso contra Juan Mendoza por violencia y le pidió al Poder Judicial una próxima fecha para el juicio. Lorena Alvarez enfatizó que no se rendirá en su lucha.

"Sigo esperando que el Poder Judicial me dé fecha para mi juicio por violencia pero no me voy a rendir. No importa cuántos veces me revictimice ni cuántos ataquen me den. No me voy a rendir. Hoy ganamos todas las mujeres", puntualizó.

¿QUÉ DIJO JUAN MENDOZA?

Durante una entrevista con Rosana Cueva en Panorama, Juan Mendoza contó que él se enteró que supuestamente Lorena Alvarez había mantenido una relación con Carlos Paredes, un hombre casado. Lo que no esperó el economista es que el funcionario de la PCM llamara al programa para desmentirlo.

“La razón (de esta campaña en mi contra) es que yo tomé conocimiento que Lorena Álvarez había mantenido una relación con Carlos Paredes, que es un hombre casado y que trabaja en la Presidencia del Consejo de Ministros, con la señora Mercedes Aráoz", dijo Juan Mendoza en esa entrevista.

Carlos Paredes señaló que presentaría una querella por difamación en su contra por decir tal mentira junto a su abogada. En ese momento, Lorena Alvarez no se pronunció sobre esas declaraciones de Juan Mendoza.