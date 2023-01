La periodista Lorena Álvarez afirma que está preocupada por la situación que vive nuestro país, que se debe trabajar para cerrar las brechas sociales. Cree que el periodismo puede transformar vidas y solo con paz, diálogo y comprensión podemos encontrar algo que nos una.

“Obviamente me preocupa más que como periodista, como una peruana que es mamá y que sus hijos estudian, crecen en este país y a veces piensas que no hay futuro. Yo digo ¿qué va a pasar? porque cuando sean grandes van a querer quedarse en el Perú o van a querer irse. Entiendo a mucha gente que se siente defraudada, yo también me siento igual, desde otra realidad, porque soy consciente de que no es la misma situación de muchísimos peruanos que no tiene acceso a servicios básicos”, afirmó.

El país está polarizado...

La salud, la educación es un lujo, un privilegio cuando debería ser gratuita y de libre acceso para todos. Como no entender a aquel que tiene ingresos por el canon y en su región no hay un hospital, un colegio decente. La responsabilidad no solamente es del gobierno central, hay gobiernos regionales que han robado a manos llenas. Tenemos que trabajar en cerrar esas brechas sociales porque hay un problema de fondo en el país de demandas no atendidas y no entender eso, es simplemente no entender qué pasa en el Perú.

La crisis se ha desbordado.

Me da mucha pena y tristeza, ver violencia, muertes tan dolorosas que me conmueve. A veces en la noche es difícil conciliar el sueño cuando haces un noticiero todos los días y te enfrentas a realidades tan duras; y quisieras cambiar el mundo, arreglar tu país, solucionar los problemas de todos y no se puede. A veces se puede porque el periodismo transforma vidas, pero hay cosas que no puedes hacer, que escapan de ti y obviamente que nos afecta. Yo creo que el día que a un periodista no le afecte como sufre su país, ese día se tiene que jubilar porque si no te importa no sirves para el oficio.

Como se manejas esa tristeza, esa realidad tan dura...

Creo que es parte de la sensibilidad, de romper tu burbuja, salir de tus privilegios y reconocer en el otro aquello que necesita. Aprender a escuchar, a sentir y desarrollar una real empatía, no simplemente una pose sino realmente entender que hay gente que está sufriendo, que la pasa mal, que no tiene para comer ni puede mandar a sus hijos al colegio. Hay personas que están en situaciones dramáticas. Creo que el periodismo tiene un poder transformador, sí creo que cambia la vida de la gente no tanto ni tan rápido como quisiera porque al final no podemos rescatar a todos.

Eso es imposible...

Si yo sigo en televisión, si sigo a frente a cámaras es porque estoy convencida del poder transformador y la función social que tiene el periodismo de cambiar la vida de la gente, de ser mejores ciudadanos y de aprender a escucharnos. Creo que ese es el mensaje final: paz, diálogo, comprensión y reconocernos en el otro por más distinto que creamos que somos, algo en común debemos tener y tenemos que encontrar eso que nos una, que nos haga empezar a caminar juntos.