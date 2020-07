¡FIN A LOS RUMORES! Lorena Álvarez se pronunció sobre la supuesta enemistad que muchos pensaban tenía con Juliana Oxenford. La periodista de Latina indicó que no existe tal rivalidad y que respeta e trabajo de su colega.

En entrevista con El Popular, Lorena Álvarez dijo que, pese a que muchos han querido enfrentarlas, las discusiones mediáticas no van con ella y asegura que todo forma parte de las especulaciones.

“La verdad yo nunca me he enterado (risas), no tendría porqué tener algún problema con alguien. Lo que dicen de un Esto es guerra versión periodismo no va conmigo”, indicó Lorena Álvarez.

“Juliana es una chica encantadora, honesta y consecuente. Solo tengo cosas buenas que decir de ella”, agregó la periodista quien además señaló que es bueno que el televidente tenga más opciones para elegir en la TV, ya que ella compite con la periodista de ATV, en el mismo horario.

Lorena Álvarez habló de Juliana Oxenford