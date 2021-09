“Me encanta estar en los noticieros y me ha tocado estar en todos, y siempre he sentido que no me he saltado ningún paso porque he estado en diferentes roles. Eso me hace sentir segura del paso que doy ahora en la edición matinal”, afirma Lorena Álvarez, la flamante conductora del informativo de las mañanas de Latina TV, en una entrevista para Correo.

LEE MÁS | EEG: Elías Montalvo sufre aparatosa caída desde 40 metros de altura EN VIVO y entran en pánico

¿Para ti no solo es un cambio de horario sino también un nuevo reto?

Cada horario tiene un reto distinto, una manera de comunicar distinta y en cada noticiero que me ha tocado estar, he asumido con mucha responsabilidad, profesionalismo, mucho compromiso con la gente que tiene muchas expectativas. Yo creo que lo bonito es trabajar con ilusión, con felicidad porque eso se traduce en la pantalla.

Era necesario un cambio de nombre y de imagen para el informativo.

En estos tiempos, el cambio es probablemente una de las palabras que más utilizamos: reinventarnos, evolucionar, y yo creo que hay que abrazar los cambios, no hay que tenerles miedo. Definitivamente es raro, hemos crecido con la marca 90 pero como todo en la vida también hay que saber cerrar ciclos y comenzar otros.

Vienes de hacer el informativo estelar, te debe estar costando acostumbrarte al nuevo horario.

Te voy a confesar que yo pensé que me iba a costar más. En general, desde el colegio siempre sufría para levantarme. Ahora no sé si es porque he decidido ser más disciplinada o porque he tomado el cambio y este nuevo proyecto con mucha ilusión y entusiasmo o, tal vez, es porque estoy más vieja.

Lorena Álvarez.

LEE MÁS | Sunafil iniciará investigación por caída de Elías Montalvo en Esto es Guerra

Debe ser un training duro el de la madrugada-mañana...

Me levanto 3, en el canal estoy a las 4, y a las 5 estamos al aire hasta las 9 de la mañana; a veces un poquito dependiente de la coyuntura, pero además hay que estar con ilusión.

Las televisoras ya no solo compiten entre sí, ahora existen más alternativas informativas digitales...

La audiencia tiene toda la potestad de decidir cómo informarse y dónde informarse. Entonces todos los días es un nuevo reto, un nuevo comienzo. Yo le pongo todo el entusiasmo y la ilusión porque, además, durante el día no es que me pueda desconectar.

A diferencia de otras profesiones, el trabajo periodístico no permite desconectarse totalmente.

Yo no conozco eso de desconectarse. Para mí, el periodismo es un estilo de vida, no es un trabajo donde simplemente marco tarjeta y me retiro; es una forma de ver el mundo, yo siempre estoy informada no porque me tenga que informar o preparar para una entrevista, sino porque lo disfruto, me gusta saber qué está pasando. Estoy convencida que a través de la información los ciudadanos tomamos mejores decisiones.

¿El trabajo periodístico requiere un doble esfuerzo con la proliferación de las fake news?

Según un estudio reciente, las “noticias falsas” se divulgan 6 veces más rápido que las verdaderas. Entonces, cómo combatir algo que se multiplica tan rápido y, además, cuando desbaratas las fake news y das argumentos -con información científica, verificada y comprobada- hay personas que a través de la posverdad te dicen: “tus argumentos no me gustan, yo me voy a buscar mis propios argumentos”.

Necesaria reflexión...

Yo siempre digo que la gente tiene derecho a su propia opinión, pero no tiene derecho a su propia información, porque la información es única. Pero no nos podemos quedarnos solamente en verificar la información, tenemos que construir junto al ciudadano una credibilidad sostenida, para que aprendan a diferenciar la paja del trigo.

+DATOS

Hizo estudios de posgrado en Ciencias Políticas. Trabajó en Canal N y, desde el 2010, en Latina TV. En 15 años de experiencia, fue enviada especial en coberturas periodísticas trascendentes del Perú y el extranjero.

TE PUEDE INTERESAR: