Lorena Álvarez dentro de poco presentará su primer libro [FOTOS]

La periodista Lorena Álvarez contó que dentro de poco presentará su primer libro, donde hablará del caso de agresión que vivió con su expareja y sobre el sistema de justicia que existe en el país.



“El proyecto está muy bien encaminado y saldrá este año. Estoy muy ilusionada y comprometida con el trabajo que estoy haciendo. Es un relato periodístico del sistema judicial”, precisó Lorena Álvarez, quien será jurado del certamen ‘Open Fashion’ en Lima.



¿Piensas escribir otro libro?

Sí. No será mi primer libro, porque es algo que quiero seguir, pues siempre me gustó escribir.



Hace unos meses revelaste que fuiste víctima de agresión física... ¿Eso continúa por la vía legal?

Sí, pero no me gusta hablar de eso porque no me hace bien.