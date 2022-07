La periodista Lorena Álvarez no pudo evitar emocionarse al ver el desplazamiento de los miembros de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) en el Desfile y Gran parada militar 2022, pues recordó a su abuelo fallecido, el general Luis Alfonso Arias Graziani.

“Es es mi Fuerza favorita, porque mi abuelo era FAP, arriba siempre arriba”, dijo inicialmente Lorena Álvarez en plena transmisión del Desfile militar.

Momentos más tarde, Lorena Álvarez recordó a su abuelo y el orgullo que sentía cada vez que hacía referencia a la FAP.

“Bien dicen, cuando un miembro de la Fuerza aérea muere, en verdad no ha muerto, vuela más alto. Me he emocionado porque me he acordado de mi abuelo que ahora nos acompaña desde el cielo, el honor y orgullo que sentía”, comentó la periodista con la voz quebrada.

Lorena Álvarez se quiebra al recordar a su abuelo

EMOCIONADA HASTA LAS LÁGRIMAS

El capitan FAP César Huanqui Valcárcel, invitado de la transmisión de Latina, rememoró algunos de los logros de Luis Arias Graziani, abuelo de Lorena Álvarez.

“El general Grazziani, con él pudimos reconstruir Yungay después del terremoto, fue consus brazos extendidos para ayudar a los ciudadanos. Llegó a ser jefe del comando conjunto”, dijo el capitán FAP.

Lorena Álvarez agradeció las palabras del capitán FAP, emocionada hasta las lágrimas, al recordar a su abuelo, quien además fue ministro de Aeronáutica.

MÁS INFORMACIÓN: