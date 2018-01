Lorena Alvarez denunció a su novio por agresión [VIDEO y FOTOS]

La periodista Lorena Álvarez (33), conductora del noticiero ‘90 Noche’, de ‘Latina’, jamás imaginó que sería protagonista de una noticia al denunciar por agresión física y daño psicológico a su pareja, el economista Juan Mendoza Pérez (47), el pasado jueves 28 de setiembre en la comisaría de Orrantia del Mar, en San Isidro.



Según el parte policial, Álvarez refiere que el 22 de setiembre Mendoza la llamó e insultó con palabras soeces y que luego de esa discusión, dos días después, cerca de la una de la tarde, él ingresó a su domicilio para continuar agrediéndola y hasta le escupió en la cara en tres oportunidades.



Asimismo, narra que el 28 del último mes, en la madrugada, Mendoza Pérez la esperó en su domicilio, la tomó del brazo jaló y llevó a la habitación donde la sacudió de los hombros. Luego la cogió del cabello y la tiró al piso donde cayó de rodillas. Fue en ese momento que empezó a ahorcarla diciéndole: ‘Tú piensas que te estoy sacando la m... Tú no sabes que es sacarte la m... No me provoques, te estoy enseñando, así vas a aprender, te podría matar, pero no te voy a matar porque te quiero’.



Lorena, tenemos conocimiento que denunciaste a tu pareja por agresión física y psicológica.

(Se quiebra) Todo lo que se dice en la denuncia sucedió, es verdad. No me da vergüenza decirlo y haber puesto la denuncia, creo que ninguna mujer se puede callar cuando es víctima de una agresión. Puse la denuncia y pasé por el médico legista. Me ratifico. Es más, el sábado la otra parte me llamó para conciliar, pero no acepté retirar la denuncia porque no podemos permitir más violencia contra la mujer.



Qué difícil debe ser el momento que vives y protagonizar un hecho tan triste...

Nunca imaginé que algo así podría pasarme... tengo que sacar fuerzas y continuar con mi vida, con mi rutina para salir adelante, porque la vida sigue y la verdad está de mi lado.



Leyendo el parte, cuentas que en el momento que sucedieron los hechos tu hijo estaba en la otra habitación.

(Solloza) No quiero entrar en detalles, pero todo lo que sucedió está en la denuncia. Soy madre y me toca tener entereza por mi hijo. Estoy viva y seguiré luchando.



El señor Mendoza te ha denunciado por violencia psicológica y dice que le mordiste el antebrazo.

Yo no agredí a nadie, me he defendido, he sobrevivido.



¿Estás con descanso médico, el canal (Latina) te ha respaldado?

El canal me respalda, pero sigo trabajando, esto sucedió el jueves y el viernes estuve en pantallas y seguiré laborando porque no tengo por qué avergonzarme. (C.Chévez)

Dice que el denunciado quiso conciliar con ella, pero no aceptó porque 'no podemos permitir más violencia contra la mujer' denuncia a novio por agresión.

Mudo por acusación



Al cierre de esta edición, Trome trató de comunicarse con el economista Juan Mendoza Pérez para conocer su versión, luego que Lorena Álvarez la denunció por agresión física y psicológica.

Llamamos a su número telefónico, pero la operadora respondía que el número no existía y luego, al dejar un mensaje en sus redes sociales, solicitó que nos comunicáramos con su asistente porque se encontraba en una cena.



Al expresarle que el tema era personal por la denuncia de la periodista, no obtuvimos respuesta.



Cabe indicar que el economista también ha denunciado a Lorena el 29 de setiembre, en Surco.



En el parte policial dice que es víctima de violencia psicológica por parte de la conductora del noticiero, debido a que terminaron la relación sentimental y que se registró un hecho de violencia la madrugada del 28 de setiembre.



En cuanto a la agresión física, presenta una mordedura en el antebrazo derecho.