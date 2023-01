La periodista Lorena Álvarez afirmó que Pedro Tenorio es el mejor ‘partner’ y aunque muchos creen que es serio, pero es todo lo opuesto. Ambos asumirán nuevos retos en el área de Latina Noticias y dice que le gusta trabajar con compañeros que te aporte, te permitan crecer y te dejen brillar.

“A Pedro lo admiro, lo quiero muchísimo. Es una persona encantadora, generosa, divertida. A veces uno podría pensar que es serio, pero es todo lo opuesto. En el año y pico que hemos estado haciendo Latina Noticias Matinal, siento que he crecido mucho como profesional y como persona gracias a Pedro” , afirmó.

Es tu mejor compañero...

Digamos que Pedro siempre fue mi partner original. Cuando llega al canal iba a ser mi compañero en el noticiero de la noche pero, por circunstancias distintas, terminó yéndose a la mañana y yo me fui a la noche con Raúl Tola, en ese momento.

Igual se hicieron amigos.

Con los años nosotros desarrollamos una amistad. Nos íbamos a almorzar, cada cierto tiempo, porque Pedro es un gran sibarita, le encanta comer y conoce los mejores lugares para comer rico.

¿Conoce todos los huariques?

Tiene el dato preciso, si tú quieres comer algo rico tienes que preguntarle a Pedro. Siempre hemos desarrollado esa esa amistad más allá de que no nos tocaba conducir juntos, pero en algún evento especial nos tocaba en eventos especiales como el 28 de julio, elecciones. La verdad, yo me siento muy agradecida porque somos un equipo, trabajar acá es lindo y cada compañero te enseña, te aporta algo, te permite crecer. Yo creo que todos son muy generosos y seguros de sí mismos para dejar que todos brillen.

Lorena Álvarez y Pedro Tenorio. Foto: Alan Ramírez.

Lorena Álvarez tras violencia en las marchas: “Hay que buscar la paz, el diálogo y la comprensión”

La periodista Lorena Álvarez afirma que está preocupada por la situación que vive nuestro país, que se debe trabajar para cerrar las brechas sociales. Cree que el periodismo puede transformar vidas y solo con paz, diálogo y comprensión podemos encontrar algo que nos una.

“Obviamente me preocupa más que como periodista, como una peruana que es mamá y que sus hijos estudian, crecen en este país y a veces piensas que no hay futuro. Yo digo ¿qué va a pasar? porque cuando sean grandes van a querer quedarse en el Perú o van a querer irse. Entiendo a mucha gente que se siente defraudada, yo también me siento igual, desde otra realidad, porque soy consciente de que no es la misma situación de muchísimos peruanos que no tiene acceso a servicios básicos”, afirmó.

La crisis se ha desbordado.

Me da mucha pena y tristeza, ver violencia, muertes tan dolorosas que me conmueve. A veces en la noche es difícil conciliar el sueño cuando haces un noticiero todos los días y te enfrentas a realidades tan duras; y quisieras cambiar el mundo, arreglar tu país, solucionar los problemas de todos y no se puede. A veces se puede porque el periodismo transforma vidas, pero hay cosas que no puedes hacer, que escapan de ti y obviamente que nos afecta. Yo creo que el día que a un periodista no le afecte como sufre su país, ese día se tiene que jubilar porque si no te importa no sirves para el oficio.