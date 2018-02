Lorena Álvarez y su polémico tuit sobre la 'Ley del esclavo juvenil' que desató la furia de los usuarios

La periodista de Latina Lorena Álvarez desató la polémica con un tuit donde se refirió sobre la polémica ley del esclavo juvenil y contó su experiencia cuando realizó sus prácticas preprofesionales. Lamentablemente, sus palabras solo provocaron una ola de críticas.



"Mientras discuten los conocedores cómo debería ser el mundo, yo recuerdo que mi primer trabajo en un canal de TV fue gratis, trabajé dos meses de 3am a 7pm. Fui feliz de aprender e inscribí esa práctica para graduarme en la PUCP", tuiteó Lorena Álvarez.



Este tuit provocó que decenas de usuarios criticaran la posición de Lorena Álvarez, pues muchos entendieron que estaba de acuerdo con el proyecto de ley de la congresista Rosa Bartra.

Asímismo, periodistas reconocidos en el medio salieron a responderle a Lorena Álvarez y criticar su posición.



"Muchos en periodismo lo hemos hecho así, pero no significa que lo injusto tenga que mantenerse", criticó la periodista Jacqueline Fowks.

Pero quien sí le respondió con todo y le manifestó su disconformidad fue Patricia del Río, quien le indicó que "no te pongas de ejemplo".



"Lo mejor de la Ley Bartra es que ha permitido visibilizar las mil formas de explotación a las q son sometidos los estudiantes con el cuento de adquirir experiencia. Si no te pagaron tus prácticas t explotaron. No t pongas de ejemplo", tuiteó Patricia del Río.

"Para terminar, @lorealvareza de colega a colega te pido, con todo respeto, que no desinformemos, no le hagamos el juego a la política y no ninguneemos a quienes protestan con todo derecho. Somos periodistas, y nuestros roles son informar y fiscalizar al poder. Saludos!", escribió otro periodista.

Ante esta avalancha de críticas Lorena Álvarez respondió a todas las críticas. "Señores, conté una anécdota de mis inicios laborales para evidenciar la informalidad laboral que rige el país. El fondo del problema. Lo hemos pasado miles. Me hizo feliz aprender pero nunca dije que soy un ejemplo o que no deba pagarse. No desinformen. Paz."