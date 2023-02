Lorena Álvarez contó que está disfrutando de su vida de casada, que es como su ‘segundo round’ en el amor, y aprendió que nadie se muere de amor, pues cuando una relación es tóxica es mejor irse a tiempo. Ama cocinar y se ‘vacila’ con el TikTok.

Lorena, ¿cómo te está tratando la vida de casada?

La verdad, es maravillosa. Este ‘segundo round’, como siempre digo, es hermoso. Todo matrimonio es un desafío, es un reto, un trabajo constante.

¿Este round no piensas perderlo?

No, pero creo que, con amor, con respeto y madurez las cosas caminan y avanzan. Los dos tenemos claros nuestros objetivos personales y ese amor que tenemos por el otro, esa devoción y ese compromiso que tenemos con nuestra familia, es lo más importante.

Y cuando tuviste tus decepciones amorosas, ¿cantaste como Shakira?

Ja, ja, ja... hace tiempo debió votar a ese ‘gato’. Creo que Shakira les dio a las mujeres un mensaje de empoderamiento y una lección de vida porque se ha puesto primero ella y, a veces, a las mujeres, cuando somos mamás, se nos pide aguantar el maltrato, la infidelidad por los hijos.

¿Se la hubieras cantado a algún ex?

No, no me hecho tantos dramas, nadie se merece mi odio.

¿Cómo superaste una decepción amorosa?

Creo que siempre he sido yo la que he terminado las relaciones. Soy una persona muy puntual y hace mucho tiempo me dijeron que ‘la puntualidad no es solamente saber llegar a tiempo, sino saber irse a tiempo’.

¡Qué buena!

Hay que saber irse a tiempo porque si no el respeto y el amor se convierten en un vínculo tóxico, dramático, que termina con desenlaces sumamente dolorosos que se pudieron evitar si a tiempo hubiéramos dicho ‘ya no somos felices’.

A veces nos cuesta aceptarlo...

En algunos momentos debía haber tenido la madurez emocional para tomar decisiones importantes. Algunas decisiones me pudieron haber costado mucho más caro.

¿De las experiencias dolorosas también se aprende?

De todo uno aprende, uno va madurando. No le puedes pedir la misma reacción a alguien en sus veintes, en sus treintas o en sus cuarentas. Cuando uno tiene 20 se muere por amor, a los 45 sabes perfectamente que de amor nadie se murió, se sufre, te lamentas, pero sigues adelante con la vida.

El problema es que idealizamos el amor.

No hay que aferrarse ni entender que el éxito de una relación se sostiene en la eternidad. Creo que las cosas duran lo que tienen que durar, especialmente las relaciones humanas, de pareja, amigos. Cuando empiezan a hacernos mal, a hacernos llorar más que reír, es tiempo de decir adiós y cortar de raíz. El amor, que es uno de los sentimientos más hermosos, debe siempre aspirar a ser extraordinario.

Otra de tus pasiones es la cocina..

Para mí, cocinar es un acto de amor, es la manera de demostrarle a los míos cuánto los amo y les doy lo mejor. No soy una cocinera experta ni pretendo serlo, pero me hace muy feliz.

Lorena Álvarez se vacila grabando videos para TikTok y eso no le resta seriedad como periodista. (foto: GEC /Alan Ramírez)

Ahora también eres tiktokera..

Estoy tratando de crecer en TikTok, ahí ando divirtiéndome, pasándola bonito. Yo creo que también hay que relajarnos, soltarnos, animarnos a salir de nuestra zona de confort.

Para que el público vea que no son tan serios como se les ve en los noticieros...

A veces, en el TikTok, me ponen en los mensajes: ‘Yo pensaba que eras una periodista seria y respetable’, y yo contesto: ‘Estás equivocado, yo soy una periodista divertida’, ja, ja, ja.

Nadie se salva del ‘hate’.

O sea, si me pongo falda, short o salgo en bikini no soy seria o se me murieron las neuronas. Yo creo que también tenemos que romper esos estereotipos de que ‘¡Ay!, baila, canta, hace el ridículo, no es seria’. De verdad, ¿vamos a ser tan cerrados de mente, de etiquetar a la gente y pretender estereotiparla?

En esta vida hay que ser auténticos...

Exacto. Creo que la autenticidad es cada vez más relevante porque hoy la gente no solo nos ve por televisión, hoy la gente nos ve desde su celular y ya no solamente entramos a su casa, entramos a su vida.

¿Amante de la cumbia?

Por supuesto, me encanta, soy fanática. Bailo la música del Grupo 5, Agua Marina, Armonía, qué bonita música de verdad.

Hablando de otro tema, te despediste de las mañanas para asumir nuevos retos en ‘Latina Noticias’, y le deseaste lo mejor a Fátima Aguilar y Alicia Retto que asumen la conducción del ‘Noticiero Matinal’.

A mí me encanta que a todos les vaya bien porque siento que todos empujamos el mismo barco. Me encanta que todos brillen y creo que si en algo se distingue ‘Latina Noticias’ es que cada uno tiene su personalidad, su forma de ser, su forma de hablar, de conectar con la gente, y eso es hermoso y creo que la gente lo valora.