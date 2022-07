Esta historia empezó hace ya varios años, cuando la pequeña dialogaba y conversaba mucho más que otras chiquitas de su edad. Nadie visualizaba a lo que se iba a dedicar, pero ella sentía lo que iba a pasar. Lorena Álvarez es periodista de Latina, tiene el rostro bastante serio y es de hablar directo. Pero esta vez, lejos de un set, la profesional de estatura alta y linda figura confiesa todo aquello que los televidentes no saben. Empezamos por su lado más visible.

Lorena, ¿siempre te ha gustado hablar?

Desde niña.

¿Se puede decir que has comido ‘sopa de loro’?

De todas maneras.

¿Y en casa te vacilaban?

Mi mamá me decía: ‘Hay que jugar al silencio’.

¿Perdías?

Iba en el carro, angustiada.

¿Qué más?

Cuando salíamos a la calle, comentaba: ‘Vamos a sacar a pasear al lorito’.

¿Qué respondías?

No se preocupen, voy a conseguir un lugar donde me paguen por hablar y ahora les digo: ‘Ya ven, el lorito tiene trabajo’.

Cuando bailas, ¿cantas?

No, solo vocalizo, porque me cuido mucho la voz. No tomo cosas heladas.

¿Ni los tragos?

La ‘chela’ caliente y el chilcano sin hielo.

Lorena Álvarez nos contó que es más alta que... el papá de su hijo. (Foto: Allegino Quintana/ @gec)

SALSA O BALADAS

Si tuvieras que ir a un karaoke, ¿baladas o salsa?

Las primeras.

¿Romántica?

Siempre y las de José José.

En esos temas somos bien sufridos.

Todos hemos llorado por amor.

¿La más grande choteada?

En el colegio, una que nunca podré olvidar.

¿La cuentas?

A los 14 años, me moría por un chico y un día me llama: ‘Nunca voy a estar contigo, porque no me gustan las altas como tú’.

¡Qué malazo!

Durante años daba por sentado que si un hombre era más chato que yo, no le gustaba.

¿Y sigues creyendo eso?

El papá de mi hijo mide 1.68 y yo 1.77.

Tus fans aseguran que eres muy seria.

No soy como puede parecer.

REGUETONERA Y CUMBIAMBERA

¿Sueltas lisuras?

Muchas que no las puedo mencionar en la televisión, redes o una entrevista.

¿Otro gustito musical?

Reguetonera.

¿Y lo rumbeas?

Llego hasta el perreo chacalonero.

¿Otro género?

Cumbiambera. Me gusta ‘Agua Marina’, de chiquita veía a Ferrando y cuando presentaba a Los Shapis, con ‘Chapulín el Dulce’, me acercaba a la pantalla y le daba su besito. Chacalón también me encanta, su mensaje, esa conexión con la realidad.

¿Y tus pasitos son con los dedos arriba?

Claro que sí.

Se dice que antes todo era mejor, pero lo que sí es cierto es que para enamorar se era más valiente que hoy.

Es que debías tocar la puerta.

¿Qué más?

Llamabas a un número fijo y te podía responder el papá o la mamá.

Tal cual.

Y después de unas dos llamadas, te preguntaban: ‘¿Quién es el que te llama tanto?’

Lorena Álvarez (Foto: Instagram)

¿Otra?

También te advertían: ‘Cuelga el teléfono, pueden estar llamando’.

Ahora eso cambió.

Y ayuda porque si eres tímido o no sabes cómo acercarte a la otra persona, por las redes tienen una oportunidad.

¿Es cierto que para la relación de parejas es clave ser de caracteres diferentes?

Muchos dicen que polos opuestos se atraen y eso funciona con los imanes.

¿Entonces?

Debemos construir afinidades. En valores, proyectos.

¿Un detalle en el que no te fijarías?

He visto que hay gente pendiente del horóscopo. Pregunto: ¿Alguien ha levantado una relación de pareja sólida por el signo del zodiaco?

EL AMOR HAY QUE SALIR A BUSCARLO

Los soñadores señalan que el amor llega en el momento ideal.

Mentira, hay que salir a buscarlo.

¿Un defecto?

Soy celosa y como siento que me voy a ‘rayar’, no chequeo las redes sociales de mi pareja.

¿No estás pendiente?

No me preocupo a qué foto le puso ‘like’ y a quién le comentó.

¿Aceptas que tenga una mejor amiga?

Que sea libre y feliz. Quien te falla, lo va a hacer así le pongas GPS.

¿Si tu novio deja el celular en la sala?

Lo volteo.

¿Y en lo profesional qué viene?

Este 28 y 29 de julio una programación especial por el aniversario de la patria en Latina. Estaremos desde las 5 de la mañana a lo que hemos denominado: ‘Perú festeja’.

Un gran abrazo.

A ustedes, por la buena onda.

Se fue por la ruta que la conducía a la cochera donde había dejado su auto. Se puede estar de acuerdo o no con su pensamiento, pero fue su verdad y la dijo con una sonrisa dibujada en el rostro. Como lo dijo Oscar Wilde: “Hablar con franqueza es más que un deber moral, es un placer”

