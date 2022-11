MUCHA FUERZA. Lorena Álvarez apareció en sus redes sociales desde una camilla de una clínica local agradeciendo el apoyo de las personas más cercanas tras la operación a la que fue sometida. La periodista reveló que le quitaron el útero a sus 38 años de edad debido a una complicada endometriosis.

“No muchos sabían que me iba a operar, estaba programado, pero lo había mantenido con cierta reserva. Les cuento un poco en corto, me han hecho una histerectomía, me han sacado el útero, nadie planea a los 38 años que le saquen el útero, pero es lo que me tocó ”, fueron las primera palabras de la conductora de televisión.

Lorena Álvarez contó que los médicos tomaron esta decisión debido a una cuadro de endometriosis avanzado que comprometía no solo el útero sino otros órganos como el intestino, el colon y otros.

“ Muchas mujeres se dan cuenta que tienen endometriosis cuando quieren ser mamás porque en algunos casos genera infertilidad, no fue mi caso . Yo me enteré por un endometrioma que tuve hace muchos años que quedó ahí”, agregó.

TROME | Lorena Álvarez revela que le sacaron el útero

MAGDYEL UGAZ TAMBIÉN TIENE ENDOMETRIOSIS

Magdyel Ugaz, la tan querida Teresita de ‘Al Fondo Hay Sitio’, pasa por un difícil momento de su vida tras haber sido diagnosticada con la enfermedad de endometriosis. La actriz reveló que ha sido operada y que por eso no ha aparecido en los últimos días en la tan exitosa serie de América Televisión.

En declaraciones de ‘América Hoy’, Madyel reveló que demoró en identificar la enfermedad, puesto que confundía los cólicos menstruales con la endometriosis. Precisó que no hizo caso y que continuó con su rutina diaria en medio de la actuación.

“ La enfermedad demoró en ser diagnosticada como 8 años, digamos que los dolores menstruales o fuera de tu ciclo se ha normalizado y lo doloroso que es con tu vida , no poder pararte, no poder hacer tu trabajo. Las mujeres hemos seguido con nuestra vida, yo he vivido con estos dolores años de años, me has visto haciendo series”, dijo.