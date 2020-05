Por: Lady Gamarra

La conductora de ‘90 central’ de Latina, Lorena Álvarez, tiene 15 años de carrera periodística y contó que está viviendo una de sus experiencias más ‘retadoras, desafiantes y dolorosas’ de toda su vida, a raíz de la pandemia.

“Esta es una coyuntura particular, porque no hay ninguna escuela de periodismo que te pueda formar para cubrir o manejar la información en medio de una pandemia mundial. Nadie estaba preparado para esto, es todo un reto”, expresó Lorena Álvarez.

En estos 15 años de experiencia profesional, ¿es lo más fuerte que has pasado periodísticamente?

Sí. Es la experiencia profesional retadora, desafiante y más dolorosa de toda mi carrera. Pensé que lo había visto todo, pero me doy cuenta que me faltaba mucho más por descubrir.

¿Cómo haces para controlar tus emociones y no quebrarte?

Como periodista tenemos que sentir, el día que el periodista no sienta ninguna emoción, no llore, no se indigne, no se moleste ni alegre… ya mejor que se dedique a otra cosa. Un periodista sin sentimientos no sirve.

Habrá momentos en que te has quebrado…

Sí. A veces la nota está al aire o estoy en enlace en vivo y siento un nudo en la garganta o se me humedecen los ojos. Soy una persona sensible, es imposible ser indolente ante el dolor y sufrimiento de tantas personas en una pandemia. El sueño de muchos peruanos se ha hecho cenizas, es algo durísimo, pero no nos puede ganar la desesperanza.

¿Tienes temor de contagiarte?

Sé que es una posibilidad, pero no me imagino haciendo otra cosa en este momento de mi vida que no sea trabajar para llevar información a la gente. Además, tomo todas las precauciones.

¿Te has hecho la prueba?

No, pero estoy bien de salud y no soy parte del grupo de riesgo.

Hemos visto en tus redes sociales que eres toda una chef….

La cocina siempre ha sido mi terapia, siempre me ha relajado y cocinaba como si hiciera un programa de televisión.Quizá te veremos en alguna secuencia o programa con tus recetas culinarias…

¿Por qué no?

Me encanta cocinar, he llevado cursos de cocina y soy autodidacta.