La periodista Lorena Álvarez se pronunció sobre la liberación de John Kelvin y dijo que la justicia ha premiado a un agresor y prácticamente ‘ha salido un héroe de la cárcel’.

“En el caso de la liberación de John Kelvin, es ahí donde se habla de esas trabas del sistema de justicia. Se dice que la víctima cambió de versión, pero lo hizo porque estaba sometida a una relación de poder, no pasó por cámara Gesell porque tuvo una asesoría legal insuficiente o por temor. Yo he pasado por un peritaje psicológico y físico, a mí nadie me lo ha contado, sé cómo te humillan. El peritaje es indolente, frío, te hace sentir culpable a ti de todo lo que te ha pasado. Entiendo a aquellas mujeres que sienten miedo, que no quieren revivir esa experiencia una y otra vez. La justicia ha premiado a un agresor”, señaló.

Y eso que este es un caso mediático...

Pero era de poder a poder porque finalmente él también es conocido y poderoso, tenía su grupo de apoyo y la gente le hacía polladas y conciertos solidarios. Ahora prácticamente ha salido un héroe de la cárcel. Al final muchas veces las mujeres terminan en desventaja porque hay un sistema machista que condena finalmente a esta mujer y no termina de creerle.

¿Qué mensaje le darías a Dalia?

Que se rescate y se salve. Siempre hay alguien que te va a creer, que te va a acompañar, que va a apoyarte; porque sí necesita un sistema de apoyo y de soporte, es importante salir del círculo de violencia. El Estado también debe invertir en salud mental para que realmente esta víctima se pueda recuperar, pueda rehacer su vida, fortalecerse y salir adelante. Que una persona haya sido víctima de violencia no es el resumen de su vida, no es una condena. Tiene todo el derecho a rehacer su vida y descubrir que la vida sigue y está llena de matices y de colores.

De otro lado, Lorena contó que Latina se unió a Unicef para la campaña ‘Quitémonos la venda’ contra el abuso sexual hacia niñas, niños y adolescentes.

“Es un tema bastante delicado, por eso es importante visibilizarlo. Si no hablamos de la violencia sexual en nuestras niñas, niños y adolescentes, ¿cuando lo vamos a hacer? Para eso tenemos que dejar de pensar que el agresor vive lejos de casa. Las cifras demuestran, en la mayoría de casos, que ese agresor vive muy cerquita o dentro del hogar”, señaló.

Asimismo durante el evento la representante de Unicef en Perú, Laura Salamanca, invitó a la ciudadanía, artistas, gremios profesionales, sector privado, madres y padres de familia, asociaciones deportivas a unirse el próximo jueves 17 de noviembre a la caminata #QuitémonosLaVenda, orientada a movilizar a la sociedad contra la violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes .

La cita es a las 10 de la mañana en la Plaza San Martín, para luego recorrer el céntrico Jirón de la Unión hacia la Plaza de Armas de Lima y el Palacio Municipal.