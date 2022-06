Lorena Álvarez dio un sonoro ‘sí, acepto’ y protagonizó la ‘mejor noticia de su vida’ al casarse por civil con Álvaro Sarria, su pareja hace tres años, quien volvió a su vida para formar una familia al lado de los hijos de ambos y estar juntos por siempre como ratificaron durante su boda rodeados de sus familiares y amigos.

“ Álvaro, me pasé años soñando con el ‘príncipe azul’, sin embargo con el paso de los años dejé de creer que lo merecía y fue en mi hora más oscura cuando volviste a mi vida. No me tratabas como si estuviera rota, jamás me miraste con lástima . Año y medio chateando, reconociéndonos desde la seguridad de una pantalla, mientras sanaba. Desde nuestra primera cita, hace tres años, supe que quería ser tu enamorada, pero fue en pleno confinamiento cuando caminaste ocho kilómetros ida y vuelta e hiciste una cola inmensa para traerme papel para la impresora de Luca (su hijo), para que pudiera hacer sus clases virtuales, donde me quedó claro que quería pasar la vida contigo. Amo tu corazón, tu habilidad para caerle bien a todo el mundo y así por default yo le caigo bien a la gente. Admiro el extraordinario padre que eres, el padrastro en el que te vas convirtiendo. Me dejas volar, pero sin soltar mi mano, pones tu alarma 3:30 todas las madrugadas para que no me quede dormida otra vez. Calmas mis pesadillas, alimentas mis sueños, entiendes mi locura y matas los bichos que aparecen en la casa. Eres talentoso, perfeccionista y me haces reír, y me ayudas a no tomarme tan en serio”, expresó con la voz entrecortada.

Su esposo también se emocionó al decirle cuánto la amaba. “ T e prometo contarte chistes toda mi vida, pasarte mis stickers, prepararte mixtos, pedir tu pizza favorita, comprarte flores en el mercado (se quiebra). Dame tu mano no solo para los momentos difíciles, sino para mirar juntos los momentos felices ”, señaló.

BAILARON TEMAS DE VICENTICO Y MON LAFERTE

Y tal como lo anunció, Lorena llegó en su auto a la ceremonia luciendo su vestido de novia diseñado por Nicole Milano y zapatos con plataforma color lila creación de Lola, mientras que su tiara y aretes fueron hechos por Roxana Pardo. El novio se casó en zapatillas y terno. Los hijos de ambos también tuvieron el mismo look. La pareja bailó el tema ‘No te apartes de mí’ de Vicentico y ‘Amor’ de Mon Laferte con Auténticos Decadentes

La periodista tuvo como testigo a su amigo de la universidad y colega Martín Riepl, conductor de ‘90 segundos’ y el novio a un amigo. En su catering no hubo faisán ni caviar, sino hamburguesas, humitas y tequeños, tuvo una mesa de dulces y una torta de tres pisos.

