La conductora de ‘Latina Noticias Matinal’, Lorena Álvarez, abre su corazón y nos cuenta cómo vive las fiestas navideñas. Además, confiesa que se siente muy feliz por haber consolidado su familia junto a su pareja.

Lorena, ¿cómo pasaste la Nochebuena?

En familia, con mi mami y mi abuela compartiendo juntas, pero siempre con los protocolos.

¿En tu familia realizan intercambio de regalos?

Sí, lo llamamos ‘la familia secreta’. Los únicos que están excluidos son los niños y mi abuela que tiene más de 90 años.

¿Quién preparó la cena navideña?

Normalmente yo soy la ama y señora del pavo. Pero este año decidimos pedir comida para no complicarnos y ensuciar lo menos posible (risas).

Algo que siempre quisiste, pero no recibiste…

¡Uy! Un montón de cosas. Pude haber querido algo, pero no me dieron porque no había plata. Pero entendía que era parte de la realidad.

¿Creías en Papá Noel?

Mi historia con él es complicada. Cuando era pequeña vi a un niño que vendía tarjetas navideñas. Le pregunté qué le iba a regalar Papá Noel y me dijo que nada. Entonces, le dije a mi mamá que él era malo porque no le daba nada a los niños pobres y mi mamá me explicó la verdadera historia.

¿Qué es lo que más te gusta de esta época del año?

La ilusión, aunque este año perdí a mi abuelo, sé que él nos acompañará desde el cielo.

Cuéntanos alguna anécdota navideña que siempre te hace reír...

De niña hacía shows navideños para mi familia. Mi primo y yo nos preparábamos como un mes y medio antes, cantábamos, bailábamos. Eran los más esperados (risas).

¿Qué deseas para tu familia en este nuevo año?

Felicidad, salud, prosperidad y poder seguir construyendo recuerdos.

¿Tienes alguna cábala para recibir el 2022?

Siempre como 12 uvas y tomo mi champán.

Haciendo un recuento de este año, ¿qué es lo más difícil que has vivido?

Perder en febrero a mi padre biológico. También la incertidumbre cuando a mi familia y a mí nos dio coronavirus.

Y, ¿lo mejor que te pasó?

Consolidar mi familia. Ya voy a cumplir un año viviendo con Álvaro (su pareja) y con los dos chicos que se quieren como hermanos.

Un mensaje para tus seguidores…

Muchas gracias por las críticas constructivas. Ya tengo 15 años frente a cámaras y se lo agradezco al público. Siento que he crecido mucho en estos años y eso se debe a la retroalimentación. También a la comunidad digital que se ríe conmigo y me permite mostrarme como tal.

