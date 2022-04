LE AGRADECE. Lorena Celis usó sus redes sociales para enviarle un mensaje a Rodrigo González, quien lanzó un ampay de su ahora expareja Diego Rodríguez con Vanessa Cayo, ex de Adrián Zela.

“No estoy diciendo que sea mi amigo, peor siento que habló como me hablaría una amiga que cree que la persona con la que estás no vale la pena. No sé, yo la verdad no me lo tomo mal, yo lo escucho, me lo pasaron obviamente.... lo vi y me gustó, si yo me encontrara a Rodrigo mañana en la calle le diría, ‘oye, gracias por tus palabras de verdad. Yo no me pico, puedo reconocer las cosas, no soy estúpida”, dijo la joven, quien también recomendó a sus seguidores ver ‘Amor y Fuego’ porque es ‘cool’.

Rodrigo González reaccionó al mensaje de Lorena Celis y aseguró que sus consejos son con la mejor intención, pese a que le meten ‘harto condimento’ porque hacen un show de entretenimiento.

“Lorena, eres una chica linda se ve que tienes la cabeza amoblada, has estado muy enamorada... aléjate de eso, déjalo un tiempo y no dependas de él, toma ya tu decisión. Él debe saber cómo acercarse nuevamente a ti... cuando uno decide apartar a alguien de su vida, la decisión ya está tomada y no debe depender de lo que el otro haga. Parece que tú sí tuvieses las ganas de safar a Diego de tu vida, pero el reaparece, pide perdón y consigue nuevamente volver a acercarse a ti. Ahora con todo lo que has visto, está en tus manos, eres una chica linda, eres chibola, tienes toda una vida por delante, no necesitas a Diego Rodríguez”, dijo Rodrigo.

TE PUEDE INTERESAR

Pedro Moral enfurece y niega que su matrimonio terminó tras indirectas

Ex de Dorita Orbegoso le hizo fiestón a su hijito por su cumpleaños pero ella lo llevó tarde

Lucía de la Cruz indignada por show de Gino Assereto: “Sería estúpida para pagar 4 mil soles”