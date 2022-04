La influencer Lorena Celis se animó a responder diferentes preguntas que le hicieron a través de las redes sociales y es que ahora ella está siendo muy vinculada al integrante de la selección peruana, Sergio Peña, con quien tiene una estrecha amistad sobre todo en las últimas semanas.

Lorena Celis se animó a responder diferentes preguntas de sus seguidores y uno de ellos fue directo al grano: “¿volverás a tu relación pasada?”. Esta interrogante se la hicieron respecto al romance que mantuvo con Diego Rodríguez.

De inmediato, la influencer no dudó en aclarar que no volvería con su ex pareja y, por el contrario, dio sus condiciones para cuando se vuelva a enamorar, es decir, le envío una indirecta a Sergio Peña por si este se anima a iniciar algo con ella.

La modelo señaló que ella merece mucho más por lo que: “la próxima vez que me enamore va a ser de alguien que de la talla y ustedes seguramente lo sabrán”.

La amiga de Sergio Peña también pidió que dejen de vincularla con su expareja porque eso es algo que ya no existe.

VIDEO RECOMENDADO

Christian Domínguez habla sobre ampay de Aldo Miyashiro

Cantante también se indignó por ampay.