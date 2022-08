Los Ardiles, Kiko y Jaime, presentaron su nuevo álbum que está dedicado a The Beatles. Los cantantes criollos versionaron los éxitos de ‘Los 4 de Liverpool’, al ritmo de guitarra y cajón. Además, contaron que siempre fueron admiradores del grupo británico y recordaron que sus inicios musicales fueron con el rock.

“El disco se llama ‘Arditles’, que es una fusión de Ardiles y Beatles. Hemos versionado estos éxitos con mucho sentir criollo. Estamos respetando la letra y sonoridad de cada una de estas canciones creadas por Paul McCartney y John Lennon”, afirma Kiko.

El resultado es un álbum en el que podemos encontrar 10 temas clásicos de los Fab Four, grabados a ritmo de guitarra, cajón y castañuelas. La producción musical ya está disponible en todas las plataformas digitales

“Al oír estas versiones, los Beatle maníacos de todo el mundo pondrán atención en la música peruana. Es una gran vitrina para que nuestros ritmos trasciendan las fronteras”, dice Jaime

El disco que es coproducido por los hermanos Ardiles y el sello discográfico Play Music Perú; y, grabado analógicamente en el Estudio Amigos.

Como se recuerda Los Ardiles ya habían lanzado un adelanto con el sencillo ‘Ob-La-Di, Ob-La-Da’ en ritmo de polca, en junio pasado. Ahora presentan el disco completo que contiene covers de grandes éxitos como ‘Twist and Shout’ (festejo), ‘She Love You’ (polca), ‘Michelle’ (vals), ‘Girl’ (vals), ‘And I Love Her’ (vals), ‘Day Tripper’ (festejo), “Yesterday” (vals), ‘Nowhere Man’ (vals) y ‘If I Fell’ (vals).

Además, los criollos comentaron que desde su adolescencia han sido admiradores de The Beatles cuando uno de sus hermanos mayores les hizo escuchar el disco del grupo inglés, y en sus inicios fueron rockeros.

“Por cosas de la vida dejamos el rock y nos abocamos a la música criolla. En algún momento de nuestra vida artística Jaime dijo: ‘que bacán sería hacer la música de The Beatles en valses o festejos’. Edmundo Delgado, dueño del Estudio Amigos, lo escuchó cantando ‘Let It Be’ y fue él quien nos dio aliento para concretar el proyecto”, revela Kiko.

“Cuando estábamos grabando vino la pandemia y todo se paralizó, fue así que apenas fue factible nos volcamos a terminar la grabación. Estamos muy felices de que tras años de largo trabajo, el disco ‘Arditles’ haya salido a la luz”, agregó Jaime.

CONCIERTO EN VIVO

El lanzamiento de ‘Arditles’ viene acompañado de un video musical, tipo documental en el que se intercalan imágenes del concierto en vivo ofrecido por Los Ardiles en la terraza del Bar Liverpool, de Miraflores -al mismo estilo del ‘Concierto en la azotea’, la última performance de The Beatles, realizada en 1969.

En el audiovisual, de más de 47 minutos de duración, narra cómo fue el acercamiento de Jaime y Kiko a los Fab Four; y, el proceso de preproducción, grabación y masterización del disco. Se incluyen, también declaraciones de su invitado especial, el destacado músico y productor Edmundo Delgado, fundador del aplaudido espectáculo local de tributo a The Beatles: “Un Día en la Vida”, con quien además comparten la interpretación del tema ‘Twist and Shout’, a ritmo de un alegre festejo.