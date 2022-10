Kiko y Jaime Ardiles, más conocidos como ‘Los Ardiles’, juntan sus dos pasiones: la música criolla y el rock para presentar el show ‘Arditles’, en el que cantan la música de The Beatles al ritmo de guitarra y cajón.

“Nuestra pasión por The Beatles se inicia en nuestra juventud, en esos años estaba de moda las bandas de rock. Mis hermanos mayores llevaron el disco de The Beatles a la casa y desde ahí con mi hermano Jaime comenzamos a escucharlos, nos enamoramos y quedamos prendados de sus canciones. Posteriormente vino la vena criolla, esa es la historia, pero primero fue el rock.

Se podría decir que van a volver a sus raíces musicales...

Claro, porque el rock y sobre todo la música de The Beatles me ha dado tantas satisfacciones, al igual que nuestra música criolla. Entonces, ahora voy a unir estas dos pasiones.

En esta fusión le van a dar un toque de criollismo a las canciones de ‘Los 4 de Liverpool’.

No solo un toque, las hemos transformado. Hemos adaptado 10 canciones de The Beatles a valses, festejos y polkas con guitarra criolla, cajón, con castañuelas, es un sonido criollo y hemos traducido las letras al español, de manera literal.

Es una jarana al estilo de The Beatles...

Es una jarana con pelucones ja, ja, ja.

La gente siempre recibe bien su música.

Ya son prácticamente 40 años que vamos cantando y música criolla como 35. Felizmente a la gente le gustó el estilo desenfadado, hasta irreverente porque nos dijeron que antes era muy señorial la música criolla. Nosotros estábamos jovencitos, parecíamos una banda de rock cantando música criolla y eso le gustó a la gente.

¿Cuando es el espectáculo?

El show se llama ‘Arditles’ y es el 13 de octubre en el Centro de Convenciones Bianca, en Barranco. Vamos a invitar a Ruby Palomino, el inmortal Carlos Guerrero, primera voz y líder de We All Together, y después de nosotros va a estar la banda Revólver. Entonces, será un fin de fiesta con la música de The Beatles ya como la interpretaban ellos.

Y se les piden una jarana de criolla...

De repente por ahí cantamos temas emblemáticos como ‘Contigo Perú’, ‘Mi Perú’ o una jarana.

Su música siempre tiene un toque más fresco, es para capturar a un público juvenil.

Esa es la idea. Yo creo que el compromiso de todo artista es siempre dejar un legado y nosotros hemos llevado una trayectoria pulcra, por decirlo así, en la cual ahora nuestro compromiso es enseñarles a los jóvenes que se puede vivir de la música, llevando de una manera ordena y disciplinada la carrera. Y para eso que mejor que improvisen, fusionen. Yo creo que la música criolla nunca va a morir, está en el ADN de todos los peruanos, es algo que uno lo lleva en la sangre.

Y las fusiones están de moda.

Es que la música es el lenguaje universal. Todo el mundo siente la música de una u otra manera. Nosotros la sentimos con esa influencia del rock e interpretamos de esa manera nuestra música criolla. La idea es interpretarla como la sientes, ese va a ser legado del nosotros y ese es el mensaje que vamos a dar.