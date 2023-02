MÁS DIVERSIÓN. En comunicación con Trome, Luis Guillermo Camacho, gerente de contenidos y programación de Latina, contó que el humor regresa al canal de San Felipe con una propuesta de programa que marcará el regreso de los cómicos ambulantes.

“El canal tiene una nueva parrilla que se va haciendo más sólida porque se viene un nuevo programa de talento que ya lo vamos a anunciar este fin de semana y se llama ‘Duelo de campeones’. También se viene un talk show, un reality de cocina que no es una propuesta diferente, muy divertida y regresa el humor a Latina los sábados con una propuesta de cómicos ambulantes . También se viene el regreso a la producción nacional de novelas”, afirmó.

Como se recuerda, Latina acogió a los humoristas de la calle, en los años 90, con el exitoso programa “El show de los cómicos ambulantes” en el cual brillaron varios personajes que hoy gozan de gran popularidad.

LOS SÁBADOS POR LA NOCHE

Todo parece indicar que el nuevo programa cómico de Latina se emitiría los sábados en las noches y podría competir con ‘JB en ATV’ y ‘El reventonazo’.

Por otro lado, Luis Guillermo Camacho precisó que Latina se renueva con el estreno de nuevas producciones de entretenimiento. Además precisó que sus contenidos no dependen de las cifras del rating y que no caerán en el morbo para generar audiencia.

“Es un canal que no quiere destruir familias, donde no se critica si tienes mayor o menor peso, si te pusiste algo más en el cachete eso no . Acá tenemos televisión limpia, sana, hacemos entretenimiento positivo... El programa de espectáculo puede existir, pero depende de cómo lo enfoques. Nosotros le damos un enfoque informativo como lo hacen otros países. Acá por alguna razón les gusta más el morbo que la información y nosotros no vamos a hacer morbo”, manifestó.

