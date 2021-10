En Latina revelan que está avanzadas las negociaciones para distribuir “Los Otros Libertadores” al exterior

El último domingo se estrenó “Los Otros Libertadores “ en Latina TV, serie basada en héroes del Perú que ha tenido una gran acogida en la población, justo en pleno bicentenario.

Con 45 años en la industria televisiva y con un cv impresionante por haber trabajado en RCN, Caracol, Ecuavisa, Azteca, América, por citar algunos medios, hace un pare a su agenda, Luis Guillermo Camacho, Gerente de Contenidos y Programación de Latina, quien habló con TROME sobre el éxito de esta serie, las expectativas que tiene con este proyecto y los retos que tiene el canal de San Felipe para los años venideros,

¿Cómo tomaron la aceptación del público con respecto a la serie “Los Otros Libertadores“?

Estábamos esperando, la aceptación del rating. Sentíamos a lo largo de los meses de promoción de “Los Otros Libertadores “, que la gente nos pedía que saliera ya al aire. La idea era haberla emitido para la fecha que se cumplía el bicentenario, pero el país estaba tan complicado en ese momento, ya que había ruido político que decidimos esperar el lanzamiento y dejar que pasará hasta que el nuevo gobierno se estabilizará para sacar la serie. Creo que ha sido una necesidad en la audiencia de reconocer su historia y sobre todo es interesante ver una cosa que a uno le han dicho siempre y tratas de imaginar como la historia de Olaya, ¿Cómo fue y qué pasó en su vida? En esta serie uno los puede ver como seres humanos reales. Es lo bonito que uno va a ver en los ocho capítulos que tiene la serie.

¿Imagino que la expectativa de ustedes es vender la serie “Los Otros Libertadores” al exterior?

Precisamente hoy, hace un rato, yo estaba revisando el primer contrato de un distribuidor universal que quiere llevarse la serie. Nos han llamado dos distribuidores uno en Argentina y el otro en Colombia, que han visto los resultados de los número de la serie y dicen: “Nos interesa poderla llevar en nuestro catálogo a diversas plataformas tanto en Europa o América Latina. Vamos a ver qué pasa.

¿Qué faltaría para que se cierre? o ¿Cómo va la negociación?

Están enviando el contrato para que vea los términos. Hasta ahora va en ese proceso

Entonces la negociación va avanzada

Sí va avanzado el tema

¿Y desean que “Los Otros Libertadores” se transmita por Netflix?

Nosotros vamos a vender la novela a un distribuidor como hacen otros canales y él lo pone en diversas plataformas como Netflix, Amazon en la que sea interesante como negocio. Hoy hay muy fuerte stream que está creciendo llamada Peacock, que es de Universal y va a entrar a Latinoamérica. Pero vamos a ver.

Eso es lo que ustedes buscaban al momento de hacer la serie “Los Otros Libertadores”

El proyecto de Latina TV en esta etapa de desarrollo como canal es demostrarle al país que se puede hacer contenido diferente. Luego, que esa televisión diferente puede estar auspiciada. Tres que esa televisión especial si le puede llegar a gustar a la gente, ya que puede interesarle las historias cuando está llena de peruanidad y cuatro, que pueden viajar y ser vendidas de una manera decente. Nosotros si queremos donarla por ejemplo a bibliotecas , que quieran tener la memoria audiovisual de parte de su historia y que cumplió este año 200 años.

¿Con eso buscan fidelizar al público en Latina?

La idea no es solo fidelizar, sino es que el país entero, no me importa donde o quien lo tenga como un regalo o una memoria audiovisual y ojalá llegue al rincón más lejano del país. Además, que los niños y jóvenes puedan ver la historia de sus verdaderos héroes y conozcan lo que se hizo para que hoy tengan un país independiente y donde nació necesidad de libertad y crear una republica democrática. Más allá de las comparaciones que algunos historiadores digan que eso no pasó. Y es que tampoco hay un gran registro históricos de como era el día a día de estos personajes, pero nosotros con el historiador peruano Herbert Koster que ha sido muy minucioso y la gente de Pelicano Films, quienes escribieron junto a Diego León. Ellos investigaron y en las reuniones para la construcción de personajes queríamos que sean humanos, no héroes. Quisimos acercarnos a la gente y sin embargo, muestren que hicieron por amor a su patria y desde Latina lo queremos reconocer.

¿Cómo nace la idea de hacer este proyecto “Los Otros Libertadores”?

En junio del 2018 yo trabajaba en México y me llamaron los dueños de este canal para que les ayude a reconstruir Latina TV, quizás por mi trayectoria en América. Entonces, cuando me quedo pensando que he aceptado volver al Perú y digo: ¡Qué eventos vienen! Recuerda que estaba por empezar el Mundial, la selección iba a ese torneo y recordé que Perú es uno de los últimos países en celebrar su independencia, casi todos lo han celebrado. Entonces, decidí ayudar desde Latina a ser un producto muy bonito y novedoso. Yo soy extranjero y es increíble que cuando yo hablo del Perú y quien fue el libertador hay gente que dice San Martín o Bolívar. Yo me preguntaba y donde estaban los peruanos, porque la independencia no fue gratis, porque el extranjero no viene solo y lo hace solo, sino que está acompañado de peruanos. Entonces, hice un símil de mi trabajo, aquí en el Perú, donde yo estaba acompañado de grandes profesionales peruanos durante todas las épocas que trabajé en este país y vi los libros de historia. Es ahí que decido hacer un homenaje a los verdaderos héroes que prepararon el camino para que San Martín o Bolívar dieran la puntada final. Por eso lo llamamos “Los otros Libertadores”, pensando en dar un homenaje a los verdaderos héroes del Perú y no a los extranjeros que usualmente son reconocidos como los libertadores del país.

Ahora también viene “Llauca”, ¿qué expectativas con esa serie?

Ahora, en estos días vamos a estar anunciando el momento de su emisión al aire. Llauca a mi modo de ver es una serie muy interesante, de los mismos productores de grandes éxitos de Latina como “La Gran Sangre”, con ese toque policiaco social. es un género diferente y estamos dando a la gente ficción. Es una serie muy esperanzadora porque hay tres historias que se van a terminar entrelazando que superan las adversidades, Es muy bonito ver como la voluntad, el amor, trabajo, esfuerzo, perdonar y genera una historia que se vive en el día a día.

Las apuestas de las novelas turcas han sido éxito para su canal

Latina desde hace mucho tiempo ha sido reconocido por ser el canal original de la emisión de las novelas turcas del año 2014 que fue la “mil y una noches, que empezó a ser un turco. La producción que hay en Turquía es enorme, que desbancó a México y a Brasil en el tema de producción de novelas. Es impresionante. Ellos que no eran nadie hasta el año 2010 aproximadamente cuando Televisa deja de producir telenovelas y estaban acostumbrados a ver en sus pantallas estos dramas, historias fuertes y deciden hacerlo. Hoy nos traen unos dramas que se originan en Corea Del Sur, Japón, China y esas historias que son cortas como “Madre”, que en Japón era una historia de 15 capítulos se termina volviendo una telenovela de 110 episodios muy exitosa y cerca a la realidad de los pauses de Latinoamérica. Nosotros hemos buscado, las mas emotivas, bonita, familiares novelas turcas para presentárselas al país por eso hemos tenido éxito.

Pero eso se debe a la buena visión que tienen para definir que novela turca va a ser exitosa

En los últimos tres años hemos instalado un equipo de investigación fuerte, poderoso para que haya éxito. Nosotros permanentemente tenemos un área de investigación al consumidor y sobre todo en la pandemia quería ver historias muy esperanzadoras y renovadoras. Ahí vino “Hija” como Moisés y Jesús que funcionaron muy bien. Hoy está funcionando unos dramas muy bonitos de superación. No importa si estas en un barrio en Estambul o Ancara o Lima, esas historia nos sucede a todos los seres humanos.

¿Y piensan traer Doctor Milagro 2 al Perú?

Por supuesto que sí.

¿Qué espera captar en los próximos años como Gerente de Contenidos y Programación de Latina?

Nosotros lo que buscamos era primero ordenar la casa. Después de un desorden que había en la estructura de programación en fin, hemos organizado el concepto de lo turco, el concepto de los grande shows y estamos por estrenar un fuerte show que se llama “Perú tiene talento” y nosotros somos reconocidos por ser el único canal que fomenta el talento peruano. Nos falta establecer el proceso de ficciones. Al final del día los canales son reconocidos por las historias que cuentan. Los programas en vivo y grandes shows son muy bonitos, pero son historias en el momento que se acaba. En cambio, las novelas no, ya que son tuyas, te pertenecen y es tu historia. Los turcos hacen la Voz, pero nadie se acuerda de eso, sino de las novelas. Nosotros queremos posicionarnos en el tema de la historia de ficción o novelas peruanas. Más allá de las novelas fáciles y consumo básico queremos generar un producto de calidad. Esa va a ser la apuesta de Latina. Mi gran sueño es desarrollar la industria de la televisión, dejar de estar divididos entre todos los canales. La industria de la televisión tiene que estar unido y va a pasar lo de México, donde los egos de los gerentes es más grande que en beneficio de la audiencia. El ego lo tengo guardado lejos. La competencia debe ser sana en beneficio de la industria y dejarse de quitar anunciantes. Yo quiero soñar con que en el Perú se haga una industria representativa y no una pelea tonta de egos.

¿Imagino que con ese contenido diferente buscan disipar los problemas que la población vive a diario?

Yo soy invitado a muchas conferencias porque ya tengo 45 años en esta industria. Y una de las cosas que siempre digo en todas mis charlas que la audiencia peruana es muy básica.

¿Y por qué es básica?

No por culpa de la audiencia. La audiencia no sabe lo que quiere. Ellos consumen lo que damos quienes hacemos televisión. Nos hemos encargado en los últimos 20 años de darle cosas muy básicas y repetitivas. El niño pequeño no quiere experimentar le da miedo y eso es lo que le sucede a la audiencia peruana. Además, es morbosa porque valora esos productos. No es bueno o malo, sino que está acostumbrada a ver ese tipo de cosas. Para mí es un reto mejorar la calidad de audiencia en el Perú y para eso tiene que conocer mejores productos con mejores historias. Yo quiero al Perú, quiero ver a la audiencia crecer y para que sean exigentes como se logro en Colombia y México. Yo quiero que Perú haga industria y pida mejores contenidos.

¿Y en el tema de deportes?

Nosotros vamos a transmitir el Mundial de Qatar 2022 porque ya lo compraron los derechos. Por eso, tenemos los partidos de las Eliminatorias y nos llamamos el canal de la selección. Eso no quiere decir que si no va también lo vamos a transmitir.

Trasmitir Champions League, ¿les interesa?

Nosotros somos un canal que patrocinamos a los peruanos. Así como lo hicimos en los Panamericanos, igual que lo hicimos en el Mundial. Yo prefiero comprar los partidos de los equipos donde haya un peruano jugando, que haya una copa que al final del día le gusta a un público pequeño.

