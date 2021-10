Este viernes 8 de octubre, el popular y reconocido coro infantil “Los Toribianitos” cumple 50 años de cantarle al Perú y al extranjero. Y es que aquellas aulas del colegio Externado Santo Toribio fueron testigos de sus inicios por el año 1971, bajo la dirección del Monseñor Óscar Aquino Pérez.

A título personal, puedo contarles la experiencia de que significa formar parte del coro “Los Toribianitos”. Lo primero que se me viene a la mente era el filtro del padre para elegir a los integrantes del coro. En mi caso fue en 1999.

Recuerdo que estaba en clase con el profesor Manuel y el padre Aquino llamó a mi aula, Cuarto de Primaria-sección B, a pasar a su oficina para un casting de canto. Era el mes de mayo, cuyo día 13 es el aniversario de la Virgen María. El padre nos hizo cantar “Ave María” y esa era la prueba de fuego. En mi caso, fue favorable y estuve hasta inicios del 2004.

Los ensayos eran en el aula del tercer piso del colegio, tras acabar las clases. En la previa, como éramos niños jugábamos fútbol. Los ensayos eran muy exigentes y dependían mucho del repaso de las canciones si era un evento religioso, algo criollo o navideño. Con cancionero en mano, y el padre tocando su piano, ensayábamos durante casi 2 horas para hacerlo de gran manera cuando se llegue al evento.

Mas allá de las presentaciones en programas de TV, viajes por todo el Perú y la oportunidad de poder emigrar al exterior, específicamente a Estados Unidos, me quedo con los valores que nos inculcó el monseñor Óscar Aquino. Compartir, tener mucha fe por Dios, tener vocación de servicio y -sobre todo--, mediante la música, llevar su palabra. Y es que en este mes de octubre le cantábamos al Señor de los Milagros durante su recorrido, siendo un momento lleno de mucha fe.

Justamente, debido a esta fecha especial me contacté con algunos amigos, que junto a mí tuvieron la oportunidad de formar parte del “Coro Los Toribianitos” y les hice llegar las siguientes preguntas.

Carlos Luján Torres

¿Qué significa para ti haber formado parte del “Coro Los Toribianitos”?

Fue una experiencia extraordinaria. Pude conocer, compartir momentos inolvidables con personas increíbles. Pudimos llevar alegría a muchas personas, en especial en la época de Navidad. La época navideña es la que más me marcó.

¿Era difícil entrar al coro “Los Toribianitos”?

No sé si era difícil, independientemente de la prueba de canto, creo que lo más importante era la vocación.

¿Qué valores te inculcó el director Óscar Aquino Pérez que hoy de adulto intentas poner en práctica?

Nos inculcó muchos valores como la responsabilidad, puntualidad, el amor al prójimo, pero en mi opinión el principal valor es la vocación de ayudar a los demás.

¿Cuánto tiempo estuviste en el coro?

Estuve desde 1999 hasta el 2003. Me retiro de los Toribianitos después del primer viaje a Miami, donde pasé momentos increíbles. Todo comenzó con una celebración del Día de la Madre. Cuando cantamos una canción de Juan Gabriel y como no tenía uniforme aún, usé un poncho

¿Qué mensaje le darías al padre Óscar Aquino?

Agradecerle por lo que me permitió vivir. Estar en Los Toribianitos fue un orgullo, una experiencia producente en mi vida que a pesar de la distancia y el tiempo, lo apreciaré siempre. Y que llevaré a uno de mis hijos para que pueda pertenecer al coro actual.

Carlos Cáceda

¿Qué significa para ti haber formado parte del “Coro Los Toribianitos”?

Haber formado parte del coro ‘Los Toribianitos’ para mí significa una parte muy importante de mi vida, por las experiencias y enseñanzas vividas en ese entonces. Y también porque monseñor Aquino me inculcó valores que me van a servir para toda a vida.

¿Era difícil entrar al coro “Los Toribianitos”?

Para ingresar al coro si era difícil, porque no se presentaban 5 o 10 personas, sino que se presentaban salones enteros del colegio. Cabe resaltar que ‘Los Toribianitos’, años atrás, se conformaba por alumnos del colegio Externado Santo Toribio.

¿Qué valores te inculcó el director Óscar Aquino Pérez que hoy de adulto intentas poner en práctica?

La responsabilidad, la puntualidad y lo más importante, el respeto hacia las demás personas.

¿Cuánto tiempo estuviste en el coro?

Yo formé parte del coro a fines del 1997 hasta comienzos de diciembre del 2004.

¿Qué mensaje le darías al padre Óscar Aquino?

Hacia el padre Aquino solo tengo palabras de agradecimiento por todo lo que me dio en esos siete años.

Omar Arce

¿Qué significa para ti haber formado parte del “Coro Los Toribianitos”?

Fue una de las experiencias más bonitas de mi niñez, fue una etapa que marco mi infancia, regalándome nuevas experiencias, amigos. Además, me permitió hacer lo que más me gustaba “cantar”, también conocer muchos lugares de nuestro Perú y el exterior. Son momentos que quedarán grabados para toda la vida. Tengo muchas vivencias y anécdotas. Una de las experiencias fue la gira a Estados Unidos, donde luego de unas presentaciones nos dieron una sorpresa que todo niño quisiera tener: conocer Disney.

¿Qué valores te inculcó el director Óscar Aquino Pérez que hoy de adulto intentas poner en práctica?

El padre nos inculcó muchos valores, dentro de ello los que hoy en día lo aplico es la responsabilidad, el amor al prójimo, la fe católica y los mas importante siempre estar agradecido a Dios por la vida.

¿Era difícil entrar al coro “Los Toribianitos”?

Para mí fue una espera de casi un año, hasta que en una presentación del Día de la Madre, en eel colegio, el padre Aquino me dio la oportunidad de formar parte de Los Toribianitos. Recuerdo que al día siguiente de ingresar fue mi primera presentación para un aniversario de Panamericana televisión y sinceramente fue muy emocionante para mí y mi familia.

¿Cuánto tiempo estuviste en el coro?

Yo ingresé en Mayo de 1998 hasta diciembre 2004.

¿Qué mensaje le darías al padre Óscar Aquino?

Tengo mucho por agradecerle, primero por la oportunidad que me dio de vivir los mejores momentos de mi niñez, agradecerle porque me inculcó desde niño muchos valores, enseñanzas y el amor a Dios. Gracias por seguir llevando mediante la música un mensaje de amor y paz a tantas personas y niños. Feliz 50 aniversario.

Jorge Fernández

¿Qué significa para ti haber formado parte del Coro Los “Toribianitos”?

Haber sido integrante del Coro, significa los recuerdos que me ayudaron a formar mi personalidad y entender mas el significado de familia. Además un huella en la persona que nunca se borrará porque siempre te dirán tus amigos y familiares “miren allí va el toribianito” (risas).

¿Qué valores te inculcó el director que hoy de adulto intentas ponerlo en práctica?

Algo que caracteriza mucho al padre es su humildad, y es algo que aunque suene muy común es muy difícil encontrar hoy en día en la sociedad. Su forma de ser del padre incentiva a ser mejor persona.

¿Era difícil entrar al coro?

En la época del colegio había audiciones cada cierto tiempo, la primera vez que pase audición tenía 9 años y el padre no me eligió y me quedé con un sinsabor porque me puse nervioso y podía haberlo hecho mejor. Luego de un año volví con muchos ensayos previos en casa y fue cuando el padre me invito a los ensayos con el coro y fue uno de los días más recordados en mi vida.

¿De qué año hasta qué año formaste parte del coro “Los Toribianitos”?

Yo estuve desde el 2000 hasta el 2006

¿Qué mensaje le darías al padre Oscar Aquino?

La palabra “gracias” me queda muy corta, pero simplemente que no me alcanzara la vida para agradecerle por todo lo que me enseñó e inculcó desde muy pequeño y que hasta ahora lo intento aplicar en la vida de adulto.

