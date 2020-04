En Jueves Santo, “Los Vílchez” emitió el último episodio de su segunda temporada a través de la señal de América TV. Es por ello, que los actores recurrieron a las redes sociales para dedicar emotivos mensajes de despedida.

Una de las primeras en pronunciarse fue Mayra Goñi (Viviana Vílchez), quien escribió un extenso mensaje que publicó en su cuenta de Instagram, donde confesó todo el cariño que le tomó a su personaje durante estos últimos años de grabación.

“Aquí estoy yo, como ‘La Vivi’. No hay mucha diferencia con Mayra Goñi, somos casi iguales. Soy muy dormilona y cada vez que me enteraba que no salía en algunas escenas aprovechaba en dormir. Tengo mucha nostalgia, Viviana es el personaje que me ha tocado interpretar, ha marcado mi vida y me da penita que hoy se acabe", expresó la actriz.

Patricia Portocarrero (María Elena Vílchez) también dejó un largo mensaje en Instagram, en el que agradeció al público, a sus compañeros y a la producción.

“Hoy me despido de #mariaelenavilchez. Me despido de una etapa importante para mí. Me despido del amor del público, de los miles de mails con palabras tan hermosas para mi trabajo. Me despido del trabajo de años con grandes compañeros detrás de escena (los amo equipo técnico) y delante de ella, en especial @mayragoni @sergioparisketo y #anacecilianatteri”, mencionó.

Por su lado, Patricia Barreto compartió en Instagram una serie de fotografía donde la vemos en su rol de Julia −su personaje en la serie− y acompañó su publicación con un corto mensaje: “Hasta siempre mi Julita. ¡Gracias totales! Los extrañaré”.

Stefano Salvini (Vasco) también dedicó un extenso mensaje, en el que enfatizó que gracias a “Los Víchez” hizo grandes amigos y que pudo encontrar el amor en Alessa Esparza, su novia.

“Hoy se acabó la serie que más he disfrutado grabar. No hubo ni un solo día que no me haya sentido pleno y feliz haciendo mi trabajo. No hubo ni un solo día que no me haya reído sin parar. Hice grandes amigos, para toda la vida, y además, conocí a la persona que encontró el lugar para abrir mi corazón y quedárselo todito. En esta quinta todo empezó. Gracias Vílchez por haberme dado tantas alegrías y lecciones de vida que nunca olvidaré. Hasta siempre”, señaló.

Juan Ignacio Di Marco (Bicho) compartió en Instagram una fotografía de una de las escenas finales, en la que aparece besando a Julia (Patricia Berreta) y escribió: “Bacteria del mal. Siempre fuiste tú. Siempre fuimos nosotros. Fin ‘Los Vílchez’”.

Finalmente, Sergio Paris (Facundo) también agradeció a su personaje y dijo: “Y con ello el final de este personaje que me acompañó durante los últimos años. Gracias a #facundogatti por el cariño de la gente y por permitirme jugar. Y gracias al creador de esta maravillosa historia, Miguel Zuloaga”.

