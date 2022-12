¿La serie ‘Los Vílchez’ regresa con nueva temporada? Patricia Portocarrero y Mayra Goñi, protagonistas de la recordada producción de América Televisión, se reencontraron y encendieron las alarmas de sus fans.

El responsable de compartir la fotografía del mencionado reencuentro fue Miguel Zuloaga, productor de ProTV Producciones.

“Mis queridas Vílchez. ¡Pronto volveremos con novedades! @mayragoni @impropatricia #amigos #actrices #actores” , escribió Zuloaga como descripción de su comentada instantánea.

Mayra Goñi no se quedó atrás y también compartió un historial de Instagram junto a sus excompañeros de América TV, donde lució muy sonriente.

Mayra Goñi culpa a Magaly de dañar su salud mental

Mayra Goñi le envió un mensaje a Magaly Medina a través de sus redes sociales, debido a las continuas críticas que recibe por parte de la popular ‘Urraca’.

“Magaly está envidiosa. A mí me resbala, ,me basta con la gente que me conoce, de alguna manera rating le daré porque habla de mí. Antes me afectaba un poco más, me ponía a llorar, me desesperaba porque no estaba acostumbrada a ese tipo de ataques”, dijo al inicio de su clip.

“Una de las personas que ayudó a que mi depresión creciera es esta persona (Magaly). Ella hablaba mal de mí y pues en algún momento todo se me juntó. He aprendido que todo me resbale y no tomarme las cosas tan personales”, concluyó.

VIDEO RECOMENDADO

‘AFHS’: mira el detrás de cámaras del apasionado beso entre Alessia y Jimmy. Video: América TV