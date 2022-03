Gisela Valcarcel y Ethel Pozo vienen recibiendo muestras de apoyo de diferentes artistas y personalidades ante la abrupta aparición de Jorge Pozo, quien clama por una ayuda económica a su hija tras detectársele un tumor. En ese sentido, Lourdes Sacín se pronunció al respecto.

La periodista utilizó su cuenta de Facebook para comentar la publicación de un medio de comunicación y dio a conocer su postura, arrementiendo contra el pedido del padre de Ethel Pozo dado que no fue parte activa de su crianza.

“¡¡¡¡Apoyo la actitud de Ethel!!!! Alguien que solo puso su esperma y se olvidó que tenía hija, es como si fuera un extraño que se acerca a pedir plata”, publicó en una web.

Es importante recordar que, días atrás, Sacín había cuestionado a Jorge Pozo por hacer su aparición repentina y en cámaras exigiéndole dinero a Ethel.

“Me da cólera que porque alguien engendra ya se considere padre. Si quiere algo que la busque de frente, no queriendo dar pena en televisión ni en el show que siempre habla mal de ella. Si ella no quiere saber nada de él está en todo su derecho (...)”, comentó el martes.

Lourdes Sacín habló hace días sobre la aparición de Jorge Pozo exigiéndole dinero a su hija Ethel.

ETHEL NO DARÁ PENSIÓN

Cabe señalar que Ethel indicó que no tiene pensado apoyar económicamente a su padre, pese a lo implorado por él en los medios de comunicación.

“Yo me dedico a mis hijas y tengo que darles lo que yo gano con mi trabajo porque salgo a las seis de la mañana todos los días (para trabajar) y lo hago desde 18 años. Según ley creo que corresponde a los cónyuges (la mensualidad). Yo tengo una familia formada, me dedico a mis hijas y si me voy algún día de esta vida, pues mis hijas tendrán lo poco o mucho que haya ahorrado Dome y Lua, y si tengo más hijos bueno, pero a ellos me dedico en cuerpo y alma”, sentenció.

VIDEO RECOMENDADO

Ethel Pozo sobre la posibilidad de convertirse en madre otra vez https://www.americatv.com.pe/

TE PUEDE INTERESAR