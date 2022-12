Pide justicia. Lourdes Sacín empleó sus redes sociales para hablar acerca de la posible demanda que recibiría Magaly Medina por parte de Brunella Horna, por haberle dicho ‘Brutela’.

Ante el caso, la periodista se puso en contra de la ‘Urraca’ y salió en defensa de la conductora de ‘América hoy’. A través de su cuenta de Facebook, Sacín exigió justicia para la pareja de Richard Acuña.

“Que feo lo que hace, no me parece justo ponerle apodos ofensivos a Brunella y minimizarla así. Esto lo hace Magaly porque aquí en este país todo se arregla a favor de alguien cuando trabajan con abogados corruptos” , expreso en un principio la expareja de Andy V.

Además, la periodista criticó la justicia de nuestro país y dejó entrever que Magaly Medina tendría estaría asesorada y defendida por abogados corruptos.

“Por eso se ríe de una posible demanda de Brunella, cuando estas cosas deberían ser sancionadas. Justicia en este país no hay, por eso hacen lo que les da la gana”, finalizó.

Magaly se burla de Brunella Horna

Magaly se burla de Brunella al ver que Richard Acuña viajó sin ella a Qatar: “Donde manda capitán, no manda marinero”. VIDEO: ATV

Brunella Horna a punto del llanto explota contra ‘Giselo’ por recordar a una de sus exparejas

Todo ocurrió cuando en el programa hablaban sobre los personajes de televisión que han viajado a Qatar por el Mundial de Fútbol. Uno de ellos fue Ignacio Baladán, quien tuvo una relación con la joven. Edson le pidió que presente la nota con el guerrero.

Brunella no soportó la indirecta y le dijo: “Es la segunda vez, cuántas más te tengo que aguantar”. Al ver el rostro de fastidio, Janet Barboza salió en defensa de su compañera:

“Brunella está a punto de casarse y no puede ser que a cada rato (la moleste). Ella está a punto de llorar y tiene razón. Lo mismo te pido que hagas conmigo. Si no quieres que mencione a tu manager, no menciones a gente que no tiene nada que ver con el programa”.

