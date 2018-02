Lourdes Sacín: 'Peluchín' no reconoce el daño que me hizo [VIDEO]

La periodista Lourdes Sacín comentó que dentro de poco le dictarán sentencia a Rodrigo González, ‘Peluchín’, y Gigi Mitre, a quienes demandó por los delitos de calumnia y difamación (le dijo arrastrada y que se tire del puente Villena).



“El tema de mi proceso ya está por resolverse. Ya se vieron las apelaciones y denuncias falsas que puso para demorar el proceso”, sostuvo Sacín.



¿Qué es lo que solicitas?

No le deseo la cárcel a nadie, pero si en algunas de sus tantas demandas que tiene le dieran prisión efectiva, diría que él se lo buscó. Se mostró muy soberbio, burlándose de mi demanda todo el tiempo e incluso me denunció falsamente de corrupta, tema que ya se archivó. Siento que es una persona incapaz de reconocer el daño que me hizo.



¿Qué has pedido en el proceso?

Tampoco he solicitado prisión en mi querella, lo que he pedido es unas disculpas públicas, pero la sentencia la decide el juez. (L.Gamarra)