Lourdes Sacín optó por hablar públicamente y compartir sus sentimientos en una entrevista para el canal de Youtube de la psicóloga Lizbeth Cueva. En dicha conversación, Sacín ofreció información inédita sobre su vida personal y también abordó el estado actual de su relación con Andy V, el padre de su hijo.

Todo ocurrió durante la más reciente emisión de “Todos sanamos”, donde se abordó el tema de “sanar las heridas y mirar hacia el futuro”. En ese contexto, la periodista admitió que nunca había tenido la intención de entrar al mundo del espectáculo.

Lourdes Sacín revela que Andy V es buen padre con su hijo

“¿Qué no volverías hacer en tu vida?”, le cuestionó la especialista a Sacín. “Hablar de mi vida privada y nada que involucre a mi hijo” , indicó. Fue en ese instante que la periodista habló por primera vez sobre si Andy V se hace cargo de su pequeño.

“No hablo del papá de mi hijo, es una decisión que tenemos en común, tanto él y yo acordamos no hablar para llevar la fiesta en paz por mi hijo. Él lo quiere. En realidad él ve siempre a mi hijo, no le he negado . Tuvimos que madurar para poder ver que igual somos papás y lo seremos siempre”, sentenció.

Lourdes Sacín: ¿Cómo conoció a Andy V?

Lourdes Sacín y Andrés Olano Castro, nombre verdadero de Andy V, se conocieron hace casi 10 años, en 2013, cuando ella era trabajaba en el programa ‘Reporte semanal’, dominical que era transmitido por Latina, y le encomendaron hacer una serie de notas de ‘Bienvenida la Tarde’, reality de competencia en el que el cantante participaba.

Tras estar en coqueteos, iniciaron su romance solo meses después de conocerse y de ser ampayados juntos una y otra vez por las cámaras de televisión. Pocos creían que la relación funcionaría, pues ella era una profesional de clase alta, que había estudiado en el Villa María, mientras que él era catalogado como un oportunista.

Pese a las críticas que recibió el romance, Lourdes Sacín estuvo ciega de amor por Andy V, al punto de perdonarle que le fuera infiel una y otra vez con distintas mujeres. A pesar de que sus ampays se hacían públicos, ella regresaba con él, por lo que se ganó el apelativo de ‘La incondicional’.

¿Por qué terminaron Lourdes Sacín y Andy V?

A pesar de lo inestable que era su relación, ya que terminaban y regresaban constantemente, Lourdes Sacín quedó embarazada de Andy V y en mayo de 2015 dio a luz a Loan, el pequeño fruto de su amor. Pero eso no mantuvo unida a la pareja, pues sus constantes escándalos mostraban que vivían una relación tóxica.

La pareja -supuestamente- terminó en 2018 en medio de acusaciones de violencia de parte de la periodista contra el exesposo de Susy Díaz, a quien acusó por agresiones físicas y psicológicas. Sin embargo, en 2020, se conoció que la pareja había continuado con su romance a escondidas porque Lourdes Sacín a Andy V por tentativa de feminicidio.

