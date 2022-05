Lucas Sugo: Messi y su esposa bailaron mi tema ‘Cinco minutos’ y crucé fronteras

El cantante uruguayo Lucas Sugo, amigo de Lionel Messi, Luis Suárez, Angel Di María y Edinson Cavani, llegó a nuestro país para cantarle al público peruano sus éxitos ‘Cinco minutos’, ‘Hechicera’, ‘Amiga’, ‘Nudo en la garganta’, entre otros y anunciar que grabaría con Christian Yaipén del Grupo 5.

“Feliz de venir a Perú y que la música sea el móvil para conocerlos y estrechar fronteras. Estoy aquí, haciendo realidad un sueño que tenía en mi vida que es lograr cosas en mi país y ahora buscar nuevos horizontes, de llegar al corazón de más gente”, dijo Lucas Sugo.

Tu música tiene ese sentimiento que caracteriza a la cumbia, ¿conoces a los músicos de nuestro medio al Grupo 5, Aguamarina...?

Sí, conozco a mucha gente y ya he conversado con Christian Yaipén para hacer algo juntos y creo que se va a dar este año porque cuando hay voluntad de ambas partes es un hecho que todo se concreta.

Siempre con letra sentimental

Sí, muchas canciones son bailables, pero siempre tratamos de decir algo, de dejar algo, siempre con respeto, dando un mensaje de amor y de desamor.

¿Y cómo te va en el lado sentimental?

Yo escribí muchas canciones cuando me iba bien en el amor y cuando me iba mal escribía más canciones. Debo confesar que cuando uno lo vive a flor de piel, uno es más honesto y agarra el lapicero para plasmar una historia, uno tiene que verse sacudido en la vida para reflejarla en una canción. Hoy estoy en un momento muy feliz de mi vida, muy enamorado de mi esposa tengo una niñita de cinco meses, mi hijita Isabela. También al mirar para atrás, me doy cuenta que la vida me ha pegado unas cachetadas emocionales porque también me he portado mal y me han jalado la orejita y he sufrido por amor.

Son pocos los hombres que reconocen sus errores en ese sentido

Es que lo vivido me dejó una gran enseñanza, la pasé mal, muy mal, me hundí en un pozo de depresión, porque eso de que uno solo valora lo que tiene hasta que lo pierde, es cierto. Hubo un tiempo, cuando era más joven que las luces me habían encandilado un poco, no en lo material, en la posibilidad de tener una caricia femenina fácil, y me dejé llevar, me porté muy mal con mi anterior pareja, no cuidé el matrimonio y la perdí, me dolió muchísimo. Mis dos hijos mayores son de ese matrimonio, pero felizmente hoy tenemos una buena relación, pero esa fue la enseñanza que me dio la vida. A la mujer se le cuida, se le valora y se le respeta.

CINCO MINUTOS CON MESSI

Lucas, en su matrimonio Lionel Messi bailó tu tema ‘Cinco minutos’ con Antonela Rocuzzo...

Eso fue un plus para mi carrera que me catapultó y me permite traspasar fronteras.

También conoces a Cavani, Neymar ¿qué anécdotas tienes con ellos?

La música y el deporte se entrelazan y se me dio la oportunidad de conocer a Luis Suárez, Antoine Griezmann. Estar cantando en Europa y que Suárez llegue con Messi al show o ir al cumpleaños de Edinson Cavani, conocer a Mbappé, Neymar, pisar la cancha del ‘Parque de Los Príncipes’ es un gran privilegio.