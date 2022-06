Lucecita Ceballos contó que lleva 27 años de relación con su esposo Rony Ríos y que su matrimonio se ha fortalecido en las últimas semanas, tras superar una pequeña crisis.

Lucecita, estuviste pasando una crisis con tu esposo, ¿cómo van las cosas ahora?

Mucho mejor. Hace dos semanas falleció mi suegra y estamos sumidos en el dolor, porque ella fue como una madre para mí. Todo esto nos ha fortalecido más, una pareja tiene que estar en las buenas y en las malas. Ya tenemos 27 años juntos.

Actualmente se ven muchas separaciones mediáticas. ¿Cuál es tu consejo para que una relación sea sana y duradera?

El matrimonio es un compromiso y hay que estar seguro que quieres estar con esa persona. No hay que comprometerse por emoción o pasión, sino por compromiso y estar decidido que quieres estar toda tu vida con esa persona. Me parece triste casarse y divorciarse a los dos o tres meses.

En tu caso, ¿no te ves con otra persona que no sea tu esposo?

No. Hasta el momento no me he proyectado ni visualizado con otra persona. Si de pronto decidimos romper, tendría que ser por un motivo muy fuerte, como la infidelidad o algo así, pero hasta el momento no ha pasado nada de eso. Nosotros nos tenemos mucha lealtad.