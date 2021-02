Lucecita Ceballos contó que se siente feliz de estar viviendo junto a su familia en Colombia y dijo que no desconfía de su esposo Rony Ríos, quien por motivos de trabajo cada cierto tiempo tiene que regresar a Perú. Como se sabe, la guapa colombiana y su esposo tienen una sólida relación de 24 años.

Lucecita, ¿cómo te está yendo en Colombia?

Todo muy bien, gracias a Dios cuento con lo más importante que es la salud y la bendición de tener conmigo a mi familia, quienes son a los que más quiero.

Hace poco contaste que tu esposo viviría contigo en Colombia, pero por trabajo iba a regresar al Perú. ¿Cómo va su relación?

Él va a estar entre Colombia y Perú, no puede ser de otra manera porque no puede descuidar sus negocios. Nosotros nos apoyamos mutuamente y si él tiene que viajar, no hay ningún tipo de desconfianza o problema, tenemos tantos años juntos, sabemos entendernos, hay confianza. Entiendo que tiene que trabajar, así que estará yendo y viniendo.

Además, solo estarán a tres horas de diferencia…

Sí, la ventaja que Colombia y Perú son países hermanos, estamos a tres horas en avión, quizás sería difícil si estuviéramos en continentes diferentes, pero estoy tranquila, no van a pasar muchos días para volvernos a ver.

¿Tú regresarás a Perú?

Hay ofertas de trabajo, no descarto volver, quizás más adelante me vean yendo y luego regresando a Colombia. Viví allá desde los 17 años y me siento muy agradecida.

Hablando de otro tema, ¿ya comenzaron a vacunar contra el Covid en Colombia?

Sí, comenzaron el 17, como en todos los países se está dando prioridad al personal médico. Yo estoy en el ‘Valle del Cauca’ y la vacunación se inicia el 20 de marzo. Gracias a Dios los contagios han bajado y el toque de queda ahora es de 1 a 5 de la mañana. (D. Bautista)