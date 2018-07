¿Lucecita Ceballos en crisis matrimonial? Ella misma te lo cuenta | ENTREVISTA

Lucecita Ceballos reveló que es celosa y brava con su esposo (Ronny Ríos), con quien lleva casada más de 20 años y ha superado una crisis matrimonial.



“Estoy enamorada hace 23 años y sigo enamorada, es cierto que hubo un ‘bache’ en nuestro matrimonio, pero lo superamos, ahora estamos mejor que antes. La relación va viento en popa, esas ‘crisis’ sirven para consolidar la relación. Creo que uno debe seguir cuando hay amor y no por costumbre o hijos de por medio”, dijo Lucecita Ceballos, quien asistirá este 14 de agosto al concierto de Laura Pausini en el Jockey Club del Perú.



¿Sigues enamorada de tu esposo?

Sí. Por ahí me dijeron: ¿Cómo te dejaron? Pero no me han dejado ni he dejado a nadie. Estamos felices.



¿Perdonarías una infidelidad?

Hay muchas cosas que analizar, en ese momento no puedes decir: de esta agua no he de beber. Todas las relaciones son diferentes, no hay una verdad absoluta, por eso yo mejor me quedo calladita, espero y confío en que no pasaré por esa situación, porque estoy segura de lo que tengo al lado, me ha demostrado que es un hombre maduro y que sabe lo que quiere.



Y si pasara, ¿te vengarías?

Soy una mujer brava, celosa, parece que no, pero así es. Tengo un geniecito fuerte. Soy bastante celosa, pero no enferma ni posesiva. Reconozco que estoy pendiente de todo lo que hace, creo que las mujeres somos más sutiles y tenemos nuestras estrategias para ‘marcar territorio’.

