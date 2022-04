Lucecita Ceballos atraviesa crisis matrimonial: “Estamos en un momento un poco complicado”

La actriz Lucecita Ceballos reveló que está pasando una crisis matrimonial con su esposo Rony Ríos, con quien tiene casi treinta años de relación, sin embargo, confía que superarán los problemas y triunfará el amor.

Lucecita, compartiste una imagen con la frase: ‘Yo no he elegido la soledad, la soledad me ha elegido a mí’. ¿Todo está bien con tu esposo?

Lo único que te puedo decir es que no hay relación perfecta. Siempre hay altibajos, diferencias y desavenencias. Y sí, estamos en un momento un poco complicado. Nunca faltan las peleítas. Llevamos muchos años juntos, hemos pasado por mil cosas y creo que todo se puede solucionar conversando.

Se podría decir que están tratando de superar una crisis.

Tal cual. Lo de mi relación no es nada grave, toda pareja tiene sus altibajos, pero nada de qué preocuparse. Llevamos casi treinta años y no es primera vez que tenemos un tipo de roce.

Lucecita Ceballos reconoció que atraviesa un momento difícil en su matrimonio tras 26 años. (Foto: Instagram)

No debe de ser una situación fácil la que estás pasando. ¿Cómo van los ánimos?

Estoy trabajando a full, continúo en Pyme TV y sigo con mis contratos en provincias. Ahora me están contratando para presentarme con mi hijo (Mateo), que se está haciendo conocido por su talento, así que estoy contenta de poder compartir escenario con él. Espero que sea el inicio de muchos eventos juntos.