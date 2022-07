La guapa colombiana Lucecita Ceballos contó que lleva 26 años viviendo en Perú y dentro de poco tramitará su DNI porque se siente una peruana más.

“ Ya llevo viviendo más de dos décadas en Perú, exactamente son 26 años y me siento más que feliz porque Perú se ha convertido en mi segunda patria, además es un país que amo con todo mi corazón”, manifestó la actriz.

¿Has pensando en sacar tu documento de identidad peruano?

En cuanto al DNI, no lo he tramitado aún, pero pienso hacerlo pronto. No pasa de este año que hago el trámite. Estoy como una enamorada que aún no se casa, pero eso sí... estoy muy enamorada del Perú desde hace mucho tiempo.

¿Qué planes por Fiestas Patrias?

Nada en especial. Lo que más voy a disfrutar es poder descansar porque he estado con bastante trabajo. Estoy a full de lunes a sábado, así que aprovecharé en descansar y pasarlo en familia. Mi esposo ya regresó del norte chico y aprovecharemos en ir a comer comida típica de Perú.

Con 26 años viviendo en Perú, ¿cómo podrías resumirlo?

Perú es mi segunda patria, es un país hermoso, donde nunca me he sentido extranjera, sino al contrario, soy una peruana más. Perú es un país que me ha dado lo más bello que tengo, que son mis dos hijos, así que viviré eternamente agradecida con este país.