Lucecita Ceballos apareció en ‘Al fondo hay sitio’ y sería el nuevo ‘interés amoroso’ de Joel González (Erick Elera). Dice que le está poniendo todo el punche porque es una linda oportunidad y se siente muy cómoda como ‘Dalila’.

“Yo estoy superfeliz por es una oportunidad que me suma muchísimo y hay que seguir avanzando, aprendiendo. Esta es una serie muy querida, muy vista, me siento afortunada de poder formar parte de Al fondo hay sitio”, dijo Lucecita.

Cuéntanos de tu personaje, Dalila....

Es muy chévere. Es un personaje muy rico que me encanta interpretar y por ahí va a traer sorpresitas, poco a poco se irá revelando como es Dalila.

Ella se convierte en el interés amoroso de Joel González, ¿eso va a ser muy divertido?

Sí, la diversión está asegurada. El personaje es divertido, si yo leyendo los libretos me mato de risa. Me siento muy cómoda con el papel.

¿Es la primera vez que trabajas con Erick?

En una serie o novela sí, pero ya nos habíamos visto hace unos años cuando yo conducía ‘La noche del 11′, en RBC, y él iba como invitado con la orquesta Joven Sensación.

¿Y hay buena química?

Todo super chévere, conectamos muy bien y lo importante es que fluye todo. Además, todos son super cariñosos, me han dado la bienvenida. Es una experiencia demasiado linda, no me imaginaba que el recibimiento iba ser tan bonito, me hicieron sentir parte del elenco. Eso es muy valioso porque permite que uno entre en confianza rápidamente y todo fluye más bonito.

Y Dalila se parece a Lucecita...

Ella es bastante jovial, muy confiada, es lo único que puedo decir de Dalila, pero poco a poco se van a ir dando cuenta de cómo es realmente, que es lo que quiere. Espero que sea un personaje que guste y capte la atención del público, ya sea que la quieran o no. Esa es la finalidad, que un personaje provoque algo en el público. Yo le pongo mucha entrega a lo que hago, mucha pasión porque me encanta y esta es una oportunidad linda y no la voy a desaprovechar.

Tú también conduces el programa ‘Cómprale al Perú’, que va dirigida a los emprendedores, por Pyme Tv, ¿no se cruza con las grabaciones de ‘Al fondo hay sitio?

La verdad es que sí se cruza. La semana pasada grabé seguido, estuve todos los días desde muy temprano en Pachacámac donde son las grabaciones. Yo le estoy dando prioridad a la serie. Felizmente aquí (Pyme TV) tengo un trato con el dueño del canal, desde el comienzo él sabía que me propusieron hacer el proyecto y luego cuando me avisaron que había quedado y me habían escogido para el personaje. Yo conversé con él y le dije que no podía dejar de ir a las grabaciones de la serie porque lógicamente es un proyecto, para mí, demasiado importante. Entonces, los días que se graba el programa y no vengo, me reemplazan, esa va a ser la dinámica.