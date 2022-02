La conductora Lucecita Ceballos comentó que lo más importante en esta celebración de ‘San Valentín’ no es hacer un regalo costoso a la pareja, sino tener un detalle que siempre mantenga encendida la llama del amor de la otra persona. Además, señala que lleva 26 años de matrimonio con su esposo Rony Ríos, con quien ha vivido altibajos como toda pareja, y enfatiza que la clave para seguir juntos es la comunicación y cultivar el amor día a día.

“Nosotros tenemos muy presentes que el ‘Día del amor’ no solo es solo el 14 de febrero, sino todos los días. Pero una ocasión como esta nunca pasa desapercibida y tenemos algún detalle uno para el otro. En casa siempre mi esposo me trae flores, siempre ha sido detallista conmigo. Además, debemos recordar que no importa el valor del regalo, sino que debemos valorar el gesto, ese detalle que nace del corazón”, precisó la animadora colombiana.

¿Ustedes cómo suelen celebrar ‘San Valentín’?

Pues, nos gusta tomarnos unos vinitos, tenemos una cena sencilla, romántica. A lo largo de nuestra relación hemos tenido altibajos como todos los matrimonios, pero siempre hemos salido adelante, conversamos mucho, hacemos un balance de lo que se debe cambiar, siempre con entendimiento. Además, sabemos que el amor se cultiva siempre, en el día a día.

¿Cuántos años llevas junto a tu esposo?

Tenemos juntos 26 años, toda una vida. Me siento feliz a su lado, cada día el amor crece, hay admiración del uno hacia el otro porque seguimos creciendo, siempre con armonía.

¿Cómo te va en tu programa digital?

Estamos creciendo cada día, pues diariamente estoy entrevistando a muchos emprendedores, quienes nos cuentan sus historias de éxito y muestran sus productos. Todos se vienen reactivando y somos un espacio para conocerlos que se emite todos los días por Pyme.tv

¿Habrá posibilidad de que vuelvas a la televisión con Jorge Benavides?

Para mí siempre va a ser lindo trabajar con Jorge y todos los muchachos, cada vez que me invitan voy con mucho cariño, me gusta estar con esa familia, pues siempre me han tratado de la mejor manera. Siempre me han llamado para formar parte de la secuencia de ‘La escuelita’, pero no la graban todas las semanas, así que espero con tranquilidad la oportunidad de volver a estar con ellos, son unos profesionales de primer nivel haciendo humor y el público los respalda todas las semanas.