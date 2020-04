Por: Fernando ‘Vocha’ Dávila

El mundo se paraliza, ella no. En tiempos de cambios obligados y una manera distinta de asumir la vida, Luz Marina Ceballos, una colombiana instalada en nuestra tierra hace muchos años, cuida de su familia, cuerpo y espíritu. Una buena manera de pasar este Sábado de Gloria.

¿Desesperada por ver la calle?

No estamos encerrados, sino a salvo.

¿Respetando?

Cuando toca salir, solo lo hace uno de la familia.

¿El esposo sabe hacer compras?

Sí, ya tiene práctica.

¿En serio?

Siempre me ayuda en los quehaceres de la casa.

Ahora con mayor razón...

Él pica las verduras, yo hago el resto.

¿Puro plato colombiano?

Vine al Perú de 17 años y aprendí a cocinar solo potajes peruanos.

Pensé que no entrabas a la cocina...

Casi nunca he tenido empleada.

Lo decía por la ‘chamba’.

Cuando grababa, me levantaba temprano para dejar todo cocinado.

¿Ya eres suegra?

Mi hijo Mateo me ha presentado enamorada.

¿‘Bruja’ con la nuera?

No me meto, salvo que ellos me lo pidan.

¿Si coquetea con una chica que no es su novia...?

Le llamo la atención, eso no está bien, soy mujer y no me gusta que lo hagan.

Siempre riendo, ¿cómo eres cuando estás molesta con el esposo?

Aplico la ley del hielo.

¿Y cuando regañas a tus hijos?

Lo hago sin gritar.

¿Si en la calle te lanzan un piropo atrevido?

No me detengo ni siquiera a mirarlo.

¿Algo bonito que te han dicho?

‘Señora bonita’. A mi esposo le gusta, porque reconocen que soy una dama comprometida.

¿Cómo mantienes el físico?

Salto con una soga en vez de correr y pongo un edredón en el piso para hacer planchas.

¿Otra manera de reemplazar el gym?

Lleno dos bidones con agua y los levanto para fortalecer los músculos de los brazos.

¿Algún roce con el esposo?

Ninguno. Me sorprende cuando leo que algunos matrimonios, por esta cuarentena, se quieren separar.

¿Y con los hijos?

No sufren tanto, son tiempos en que andan casi todo el día en las redes, eso ha hecho que manejen esto con calma.

En otra época alocaba a cualquiera...

Antes jugar significaba salir a la calle.

Muchas gracias y a seguir cuidándose...

A mi gente linda del ‘Trome’ decirle que de nosotros depende que podamos salir adelante. Un beso para todos.