La actriz Lucecita Ceballos contó que tiene más de 26 años al lado de su esposo Rony Ríos y que no cree en las populares ‘relaciones abiertas’ , además, resaltó que su matrimonio ya superó la crisis que estuvo pasando meses atrás y que se han fortalecido como pareja.

“Todo está bien con mi esposo, estamos felices y tranquilos. ¿Si he escuchado de las relaciones abiertas? Sí, pero no hay forma que consideremos eso como una opción. Tenemos un matrimonio y convivencia de más de 20 años, pero jamás ha habido una sugerencia de ese tipo (de tener una relación abierta). Eso está totalmente descartado para nosotros”, precisó Ceballos.

Llevan casi 3 décadas juntos... ¿Cómo hacen para que la ‘llama del amor’ no se apague?

Tratamos de reinventarnos, encontrando un tiempo para pasarla solos y conversar con absoluta sinceridad. Esa es nuestra forma de mantener saludable la relación. Además, la comunicación, confianza y respeto son la base de mi relación.

Meses atrás me comentaste que la relación se había enfriado... ¿Cómo marchan las cosas?

Estamos muy bien, nuestra relación se ha fortalecido más y después de nuestros altibajos, pues de las crisis se aprende. ¿Quién no tiene diferencias en tantos años de relación? Imagínate... Hay parejas que con un año de relación ya quieren tirar la toalla, cómo será en una convivencia de tanto tiempo. Lo nuestro sigue caminando. El amor es cuestión de sentimiento, pero también de decisión.

Por cierto, ¿Hay alguna propuesta para volver a la actuación?

No, pero me encantaría volver a actuar. Esperemos que se dé y así sea. Por ahora, estoy enfocada en un proyecto que se llama ‘Impulsando al emprendedor’, que es un espacio de apoyo a los empresarios y de emite de martes a sábado por todas las plataformas.

¿Te gustaría regresar a ‘Al fondo hay sitio’?

Sería chévere, pero depende de los guionistas de la serie. Me encanta mi personaje de ‘Dalila’ y también la aceptación que tuvo del público. Fue un lujo y honor haber integrando el elenco de actores de la serie más vista en el Perú, así que si me vuelven a llamar estaría más que feliz. Me apasiona mucho la actuación y las oportunidades que se me presenten siempre las voy a agradecer y tomar con toda la humildad del mundo. Me siento preparada para cualquier reto laboral, así que vamos a ver lo que nos deparará el destino.

TE PUEDE INTERESAR: