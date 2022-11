LO ACLARA. Lucecita Ceballos generó polémica por el efusivo beso que le dio el Dr. Manuel Capillo en ‘El Gran Show’, sin embargo, decidió aclarar que su esposo no lo tomó a mal porque fue parte de la escena. La actriz de ‘Al Fondo Hay Sitio’ se presentó en el programa América Hoy y terminó confesando que le piden el OnlyFans.

“Lo más raro de todo es que los que más se quejan y pitean son los seguidores porque dicen que no puede ser, estoy molesto, indignado, más que mi esposo. Yo digo una cosa, se indignan por algo así que es un gesto teatral, pero me piden Onlyfans, entonces la cucufatería a mí realmente no me gusta ”, señaló la artista.

Esto generó las risas en todo el set, por lo que fue Ethel Pozo quien le preguntó directamente si se animaría a seguir los pasos de Xoana González y ‘La Chuecona’ en la plataforma para adultos.

“ No abriría mi Onlyfans, ya lo he descartado por completo . Yo marco la diferencia con la plataforma, no con las personas que están haciendo eso porque cada uno es libre, si se sienten cómodas en buena hora, pero yo no me veo ahí”, acotó.

LUCECITA SE DIO BESO CON CAPILLO EN ‘EL GRAN SHOW’

Lucecita Ceballos fue la invitada de la sexta gala de ‘El Gran Show’ para apoyar a Manuel Capillo, quien estuvo sentenciado junto a Giuliana Rengifo.

Sin embargo, tras terminar de bailar, ambos se dieron un efusivo beso, lo que causó la sorpresa de Gisela y gran parte del público. La actriz indicó que el beso estaba pautado, ya que era parte de la coreografía.

Al instante mandó un saludo a su esposo que la estaba viendo desde su casa y explicó la situación: “Era un piquito, pero se fue más allá (…) Se me salió lo Dalila”, exclamó Ceballos, ante la mirada atónita de los miembros del jurado.