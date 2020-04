Lucecita Ceballos contó que pintar, hacer yoga, leer y entrenar físicamente le ayuda a no caer en el pesimismo y así poder sobrellevar los efectos de la cuarentena que inició el pasado 16 de marzo. Asimismo, la colombiana siempre comparte sus rutinas deportivas con elementos caseros para que todos sus seguidores las puedan hacer en sus casas.

Lucecita, ¿qué estás haciendo en estos días para sobrellevar la cuarentena?

Siempre he amado entrenar y ahora que estoy en casa sigo haciéndolo con más fuerza porque hoy más que nunca debemos mantener la motivación y una buena salud.

Tus rutinas de entrenamiento son muy vistas en las redes sociales...

A la gente le agrada porque mis rutinas las realizo con elementos fáciles de encontrar en casa, como botellas plásticas, sillas o cintas. La idea es que no nos desanimemos ni bajemos la guardia ante esta difícil situación.

¿Solo ejercicios físicos o algo más?

Hago ejercicios localizados, algo de cardio, yoga y mucha lectura para poder despejar la mente de pensamientos negativos y despertar la imaginación, la creatividad. Siempre me ha gustado leer y aprovecho para hacerlo un par de horas diarias. Siempre estoy en actividad y con la mente ocupada. Pintar también me ayuda porque me relaja bastante.

(Frank López)