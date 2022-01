La actriz colombiana Lucecita Ceballos comentó que se sintió en familia al volver a grabar con Jorge Benavides y su elenco, en la secuencia ‘La escuelita’ que se verá mañana en el programa ‘JB en ATV’.

“Estuve grabando la secuencia ‘La escuelita’ que siempre hacía en el programa donde era la profesora y me he divertido mucho. Fue lindo volver a verlos, siempre los he valorado como una familia. He trabajado con Jorge alrededor de seis años y hay un cariño especial con todos”, precisó Lucecita Ceballos.

¿Ya eres parte del elenco o solo ha sido una invitación por el programa de este sábado?

Solo ha sido una invitación para grabar un programa, no sé qué pasará más adelante pero estoy feliz de participar en el programa (JB en ATV) y bueno, ya veremos, por mi parte estoy dispuesta a regresar.

El público te habrá escrito mucho en redes...

Muchos se han puesto felices por mi regreso y esperan que me quede, pero no depende de mí.

¿Qué planes tienes para este 2022?

He empezado el año con salud y trabajo, es lo más importante en estos momentos que vivimos en pandemia y con una tercera ola tan agresiva. Además, continúo en la televisión digital con un programa para emprendedores que se emite por Pyme Tv, donde estamos dando a conocer el trabajo de muchos emprendedores y negocios pequeños.

¿Cómo va la relación con tu esposo, pues hace unos meses se especuló que estaban en crisis?

Nada que ver, esos son malos rumores. Mi matrimonio está en su mejor momento, siempre juntos y felices. Creo que se dieron esos comentarios cuando me fui a Colombia por unos meses, pero mi esposo y mis hijos siempre me estuvieron acompañando, así que estamos felices.

SHIRLEY LA CRITICÓ

La exporrista Shirley Cherres criticó a la colombiana Lucecita Ceballos por afirmar que Onlyfans es una red social pornográfica y meter a todas las chicas que tienen una cuenta en dicha plataforma en el mismo saco. La rubia aclara que lo suyo es ofrecer sensualidad y desnudos artísticos, marcando distancia de las que realizan contenido triple X.

Recordemos que hace unos días, Lucecita Ceballos descartó la posibilidad de tener una cuenta en Onlyfans porque resaltó que es una señora con todas las letras y que no se sentiría cómoda mostrando más de la cuenta. Además, lamenta que ciertas figuras del espectáculo estén dispuestas a desnudarse a cambio de dinero.

“Creo que Lucecita hace mal en generalizar las cosas, pues es cierto que hay gente que hace pornografía como Xoana González, pero yo comparto fotos sexis y desnudos artísticos. Creo que no debe hablar por hablar, seguro que busca algo de publicidad... además, no recuerda que ella salía en bikini en la tele, así que no entiendo por qué se escandaliza, no hay que ser hipócrita en la vida o tiene un poco de amnesia”, dijo Shirley Cherres.