Lucecita Ceballos manifestó que respalda y respeta la decisión de Mónica Cabrejos de denunciar que fue víctima de violación, pero debería revelar la identidad del agresor y contó que viajará a Cuba para protagonizar un videoclip en homenaje al Perú.

“Está muy bien que Mónica lo haya contado. Me parece terrible guardarte algo tan traumático, y ahora lo que viene es la recuperación a nivel emocional. No sé si puede llevarlo al tema legal, pero supongo que esto no va quedar impune”, dijo Lucecita.

Se le ha criticado a Mónica porque no dijo el nombre de su agresor y solo ha dado algunos indicios en el libro que acaba de lanzar...

La denuncia tendría que ser con nombre y apellido porque de lo contrario no cierra un capítulo de su vida tan doloroso. Es algo que no se puede reparar tan fácil, pero por lo menos que esa persona tenga su castigo. Cómo lo está manejando, en qué tiempo y el por qué es algo que solo le concierne a Mónica y me imagino que en algún momento ella le dará la razón a la gente que la critica o demostrará lo contrario cuando este caso se cierre con nombre y apellido.

De otro lado, estás en Cuba para protagonizar un videoclip.

Este video clip significa bastante para mí, me permite desarrollarme en otras facetas y requiere bastante de actuación. Es algo distinto y a mí me gusta afrontar diferentes retos. Soy la protagonista del video y sé que nos es un trabajo fácil porque se grabará en Cuba.

Además, comentó que se siente halagada que la hayan escogido porque es un videoclip en homenaje al Perú.

“El videoclip es del cantante cubano Chezco. Es una canción dedicada al Perú, la idea principal es promocionar ambos países y el contenido menciona mucho al Perú, es como un homenaje. Eso también me encantó porque todos saben que mi corazoncito es muy peruano y que me tomen como referencia para representar a este país que tanto quiero es muy halagador”, indicó.

Lucecita Ceballos rechaza meterse al OnlyFans: “Priorizo mi paz mental y emocional”

Lucecita Ceballos contó que sus fans le siguen insistiendo para que se cree una cuenta de ‘Onlyfans’, sin embargo, resaltó que no es la imagen que busca trasmitir ni el contenido que quiere generar a través de las redes.

“Conmigo no va lo del ‘Onlyfans’, yo estoy contenta con el contenido que genero en las redes, lo demás está descartado. No me sentiría cómoda (mostrando más de la cuenta), priorizo mi paz mental y emocional . Hay personas que me siguen escribiendo para saber cuándo voy a abrir mi cuenta, pero les digo que nunca. Para mí, la paz no tiene precio. Cada una sabrá con lo que se siente feliz, gracias a Dios estoy con bastante trabajo. Marco distancia con la plataforma, no con nadie en especial ni con una chica específicamente. Así fuera soltera y no tendría hijos, no aceptaría tener ‘Onlyfans’”, declaró Lucecita.

TE PUEDE INTERESAR: