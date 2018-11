Lucho Cáceres siempre se ha caracterizado por decir las cosas de manera clara y directa. Por eso, el actor de 'De Vuelta Al Barrio' y jurado de 'El Artista del Año' decidió lanzar un fuerte mensaje al programa Esto Es Guerra de América Televisión.

Hace unos días, durante la preventa del canal, Pro TV, productora encargada de Esto Es Guerra, realizó un video en donde anunciaba los nuevos contenidos para el 2019, así como los programas que continuarán.

Cuando fue el turno de mencionar a Esto Es Guerra, una parte del mensaje decía: "En EEG tenemos a los influencers con más seguidores en el país, llegando a sumar entre todos más de 22 millones. Punto para Esto Es Guerra"

A través de su cuenta Facebook, Lucho Cáceres decidió utilizar ese mismo texto para quejarse de lo 'mal que estamos en el Perú' por tener programas como Esto Es Guerra.

"En un programa se enorgullecen de tener la mayor cantidad de 'influencers' en sus filas, dicen que entre todos suman 22 millones de seguidores, pero les preguntas quién es el presidente y no saben. No todos, por supuesto, para no generalizar. No hay que ser un genio para darse cuenta de por qué estamos como estamos ¿no? Sobre mi pecho llevo tus colores...", indicó Lucho Cáceres en Facebook.