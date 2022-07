Carlos Álvarez es blanco de cuestionamientos a raíz de una parodia a la primera dama Lilia Paredes, esposa de Pedro Castillo, por la cual ha sido calificado de racista. Las críticas han llovido al cómico desde diferentes tribunas y una de esas vino de parte del actor Lucho Cáceres.

A través de Facebook, el actor compartió un duro pronunciamiento en el que, inicialmente, exhibe una imagen de Carlos Álvarez imitanto a Alberto Fujimori. “Así será como te recuerde siempre Carlos, así, chino de risa”, publicó.

No obstante, el histrionista prosiguió y expresó que su molestia radica en que Carlos Álvarez no ha sido tan lapidario con otros personajes políticos como si lo ha sido con Pedro Castillo y Lilia Paredes

“Claro que ha imitado a fujimoristas, por supuesto, pero señalame uno al que le haya “dado con palo”. Justamente ahí está el detalle”, enfatizó, resaltando que el humor es un arma muy poderosa.

“ A mí, por ejemplo, no me da risa, no me da risa que mariconea a muchos de sus personajes, sobre todo que haya vendido un arma tan poderosa como es el humor al que, para mí, fue el gobierno más nefasto de nuestra historia. Nadie tiene corona, pero navegar según la conveniencia de las aguas me parece miserable y rastrero ”, sentenció.

MIMP tildó de racista la imitación de Carlos Álvarez

Hay que recordar que hace unos días, Carlos Álvarez se presentó en Canal N imitando a la primera dama, lo cual lo llevó a recibir duros comentarios. Inclusive, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tildó su presentación como discriminatoria.

“En relación a la parodia de la primera dama, Lilia Paredes, desde el MIMP manifestamos que estamos contra todo tipo de discriminación y por la defensa de la dignidad de las mujeres”, escribieron en su cuenta de Twitter.

